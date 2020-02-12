Экс-глава управления ФСИН Свиридов покончил с собой в суде. События дня. ФАН-ТВ

Оглашение приговора бывшему начальнику управления автотранспорта ФСИН Виктору Свиридову закончилось трагедией. Прямо в зале Чертановского суда в Москве он покончил с собой. Это произошло сразу после того, как судья объявил, что полковника ждет три года тюрьмы. Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у экс-замдиректора ФСИН. Как сообщают некоторые СМИ, у подсудимого была четвертая стадия рака. И деньги он мог вымогать на лечение. Но сам Свиридов настаивал на своей невиновности. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Один из главных вопросов, на который предстоит ответить правоохранителям, как подсудимый мог пронести оружие в здание суда. Досмотр он проходил. Мы будем следить за развитием событий.

Резкий тон Эрдогана

Резкие высказывания, голословные обвинения и несогласованные ни с кем шаги. Пожалуй, так можно охарактеризовать последние действия Турции в Идлибе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган резко сменил тон, и вместе с реальными ударами по Сирии начал наносить словесные. Один из самых абсурдных тезисов — Россия и Сирия якобы атакуют мирных жителей в Идлибе. Это заявление, конечно же, не осталось без внимания Кремля. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Дамаск борются с террористами, и ни о каких других действиях речи быть не может. А, вот, агрессия Турции видна за версту. Она продолжает переброс войск, причем без согласования Дамаска. Именно столица страны привлекает внимание Анкары, считает военный эксперт Антон Бредихин.

«Приведу слова одного из сирийских оппозиционеров, который высказался насчет того, что Идлибом хватит ограничиваться, нужно брать Дамаск. Конечно, эта позиция радикальная. И, видимо, Эрдоган ее и придерживается. Номы понимаем прекрасно, что Россия в данном случае будет выступать гарантом сохранения суверенитета Сирии», — отмечает специалист. Антон Бредихин.

Как считает эксперт, последние действия турецких военных и высказывания Эрдогана могут негативно повлиять на российско-турецкие отношения. А ведь несколько месяцев назад Анкара обещала бороться с терроризмом в Сирии. Но, видимо, об этом забыла. Россия же по-прежнему придерживается сочинских договоренностей. И делает все, чтобы сирийское небо не озарялось огнем войны.