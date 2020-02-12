Комитет Госдумы отклонил поправку о повышении допустимого возраста депутатов

Москва, 12 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отклонил поступившую ко второму чтению проекта об изменении конституции поправку, которой предлагается повысить возраст избрания депутатом нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предлагаем с Сергеем Владимировичем (Ивановым) увеличить возраст, с которого можно быть депутатом Государственной думы. На сегодняшний день в конституции записан 21 год. Мы предлагаем поставить минимум 30», — рассказал один из авторов поправки, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

По его словам, инициатива депутатов от фракции ЛДПР связана с тем, что общество постоянно сравнивает Госдуму и Совфед — «от работы до материально-технического обеспечения».

«Но при этом депутатом Госдумы можно быть с 21 года, а членом Совета Федерации — с 30 лет. То есть принимать законы в 21 года можно, а одобрять их можно только с 30 лет», — сказал Лебедев.

Парламентарий также напомнил, что во фракции ЛДПР всего один депутат, не достигший 30 лет.

«Я понимаю, что кто-то из коллег может сказать, что мы кидаем камень в собственную фракцию, но у нас депутат младше 30 лет всего один. Мы не расстроимся, если будет принята данная поправка», — указал Лебедев.

По его словам, в 21 год в Госдуму приходит «фактически студент».

«Студент, который еще не сдал экзамен по своему предмету. Он будет принимать законы, по которым нашей стране жить. А потом в нас будут избиратели кидать камни и говорить: «Что вы там напринимали? Какие законы?», — заключил заместитель председателя Госдумы.

По итогам обсуждения поправка была отклонена.