Песня Малышевой про прививки взорвала Сеть

Москва, 12 февраля. Известный врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева вновь привлекла к себе внимание после того, как спела песню про прививки, сделав кавер на песню «Невеста» группы «Мумий Тролль».

Видео, которое было снято еще в 2014 году, неожиданно взорвало Сеть. Авторы передачи изменили текст, добавив в него упоминание прививок, которые заставляют отступить «рак шейки матки и гепатит».

«Похоже я стар, еще помню Малышеву вменяемой», «Это видео заставляет усомниться в содержимом этих прививок», «Теперь буду слышать вместо привычной «Невесты» пищание Малышевой. Это нифига не норма!», «Просто трэш! Малышевой самой давно нужен врач», — пишут в комментариях.

Напомним, что подобным творчеством Малышева балует публику уже не в первый раз. В феврале прошлого года она оказалась в центре скандала после того, как одна участниц ее программы исполнила «танец матки». Столь абсурдный номер ведущая объяснила тем, что ее передача носит полуразвлекательный характер, а обычное чтение медицинских лекций в телестудии никто бы смотреть не стал.

Актриса, исполнившая «танец матки» Светлана Галка тоже не увидела в своем выступлении ничего плохого. Она подчеркнула, что ей совершенно не стыдно за свой танец, и что она не ожидала такой негативной реакции от зрителей.

Отметим, что Малышеву уже неоднократно критиковали за оскорбительные, необъективные или неточные высказывания. В 2014 году общественное движение «Межрегиональное родительское собрание» обратилось в Генпрокуратуру с жалобой на программы Малышевой «Здоровье» и «Жить здорово!».