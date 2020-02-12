Продюсер Фридлянд разнес Брежневу и Полунина за танцевальное шоу на Первом канале

Москва, 12 февраля. Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд разнес певицу Веру Брежневу в составе жюри нового шоу Первого канала «Dance Революция», указав на некомпетентность артистки.

Премьера проекта состоялась 9 февраля. Телезрители увидели шоу, в котором принимают участие лучшие танцоры в своих жанрах, а специальная технология «360 градусов» фиксирует каждое их движение в режиме реального времени.

Фридлянд, который в разное время продюсировал Валерия Меладзе, Николая Трубача, Бориса Моисеева и Алексея Чумакова, оценил программу с профессиональной точки зрения.

Он признался, что любит современную хореографию и пытался смотреть танцевальное шоу на Первом, однако «там нарывался на жюри».

«А жюри таково: заслуженно-любимая артистка Украины Вера Галушко, она же Войченко, она же Кипперман, она же Меладзе, ничего не понимающая ни в танцах, ни в эстраде в целом, и по каким-то причинам обласканная Первым каналом. И еще какой-то креативно-смурной молодой человек (артист балета Сергей Полунин. — Прим. ФАН)», — цитирует продюсера портал «Дни.ру».

Как и про Брежневу, про Полунина Фридлянд предпочел высказаться отдельно.

Он написал, что особенно в 30-летнем артисте его раздражала манера выставлять «на передний план ТВ-картинки внешнюю сторону своей кисти, на которой крупно наколот, именно наколот, а не вытатуирован, герб незалежной». Фридлянд объяснил свое недовольство тем, что эта символика вызывает у него неприятные ассоциации, связанные с печально известными событиями на Украине последних лет.

Продюсер заявил, что при просмотре шоу испытал «телевизионно-вечерний дискомфорт». В комментариях согласие с мнением представителя шоу-бизнеса выразили пользователи соцсети.

Ранее успехом не увенчалась другая премьера Первого канала — новое шоу с Ксенией Собчак и Александром Гордоном «Док-ток». В паблике канала в соцсети «ВКонтакте» многие написали, что не увидели в формате заявленной новизны.