Минобороны РФ сообщило об освобождении от террористов трассы между Алеппо и Дамаском

Москва, 12 февраля. Сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что важнейшая транспортная артерия Сирии — трасса М-5 — полностью освобождена от террористов. Эта дорога связывает Алеппо с Хамой, Дамаском и Хомсом. В министерстве полагают, что благодаря этому событию восстановление мира в Сирии значительно ускорится.

В Минобороны подчеркнули, что борьба с терроризмом была и остается главной задачей России и Турции в Сирии.

«Убеждены, что, не поддаваясь на провокации террористов и избегая несогласованных скоропалительных решений, данная миссия России и Турецкой Республики будет успешно реализована», — констатировали в ведомстве.

Минобороны РФ добавило, что ситуацию в Идлибской зоне деэскалации существенно осложняет ввоз оружия и боеприпасов, который осуществляется через границу с Турцией.

«А также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск», — говорится в сообщении.

В последнее время ситуация в Идлибской зоне деэскалации существенно обострилась. В ночь на 3 февраля турецкие военные без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам. В результате погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения.

После этого Анкара заявила об авиаударах по 40 целям в Идлибе, хотя Минобороны РФ не зафиксировало пересечения сирийской границы турецкими самолетами.

10 февраля ситуация повторилась. На этот раз турецкая армия потеряла пятерых солдат, столько же были ранены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пообещал, что Анкара заставит сирийскую армию уйти из Идлиба. Турция начала перебрасывать в Сирию дополнительные воинские подразделения.