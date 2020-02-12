Переезд ОСК поможет бюджету Петербурга достичь амбициозной цели в 1 трлн

До конца 2020 года в Петербург из Москвы переедут высший менеджмент и сотни сотрудников АО «Объединенная судостроительная корпорация». Об этом сообщил советник председателя Совета директоров ОСК Андрей Кибитов в ходе круглого стола Медиагруппы «Патриот», посвященного переезду в город на Неве крупных компаний. На мероприятии присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

ОСК переедет в Петербург летом 2020 года

Андрей Кибитов напомнил, что ОСК давно является городским налогоплательщиком, поскольку ее юридический адрес зарегистрирован в Петербурге на улице Марата.

«Нынешнее решение — это минимизация затрат на аренду офисов в Москве», — объяснил переезд ОСК в Петербург представитель Георгия Полтавченко.

По его словам, в Петербург из Москвы переедут 300 сотрудников — это высший менеджмент ОСК, военные специалисты, инженеры и IT-сотрудники. При этом в столице останется представительство ОСК, которое будет насчитывать около ста человек.

«В феврале этого года начинается обустройство здания для высшего менеджмента ОСК в переулке Антоненко. К концу лета оно там будет работать. Плюс в Петербурге будет еще два-три объекта для структур ОСК. Переезд в них завершится в конце этого года. Максимум — в начале следующего», — сообщил Кибитов.

Он напомнил, что переезд ОСК в Петербург инициировал президент Владимир Путин, и это является своего рода возвращением корпорации в родную гавань, ведь именно в городе на Неве началось строительство российского флота. К тому же, Петербург всегда славился своими инженерными кадрами, и ОСК обеспечит их занятость. Немаловажна для ОСК в Петербурге и близость к главному штабу ВМФ.

Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» за год увеличили выручку на 260%

На круглом столе Медиагруппы «Патриот» выступила руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина. Она рассказала, что в федеральный проект ОЭЗ входит 27 площадок, расположенных на всей территории России. В Петербурге они технико-внедренческого типа: на севере города это «Новоорловская» ОЭЗ, на юге — «Нойдорф». В ближайшее время в Петербурге планируется открыть третью такую площадку.

Рябинина сообщила, что сегодня в ОЭЗ «Санкт-Петербург» насчитывается 56 резидентов, среди которых такие компании, как «Боикард», «Буревестник», «Электроаппарат» и другие. За прошлый год их общая выручка выросла на 260 процентов или в 3,5 раза, инвестиции в проекты — на 26%, объем налоговых поступлений в городской бюджет — на 136%.

«За все время существования ОЭЗ «Санкт-Петербург» создано более 4 000 рабочих мест, в том числе для 55 кандидатов наук. В казну города за 13 лет поступило свыше 4 млрд рублей», — уточнила Анастасия Рябинина.

Она подчеркнула, что резиденты ОЭЗ получают налоговые, имущественные и таможенные преференции, и благодаря этой экономии средств имеют возможность инвестировать в свое развитие. Первая площадка сейчас полностью занята, во второй площадке свободно 30 гектар со всеми инженерными коммуникациями, проведенными за счет городского бюджета. Компании получают их в пользование бесплатно.

Арктический туризм из Петербурга для китайцев

Также на круглом столе выступили экономист, бывший глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Герман Шаляпин, первый замдекана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов и депутаты Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев и Константин Чебыкин.

Все они приветствовали переезд в город на Неве крупных компаний, которые впоследствии становятся значимыми налогоплательщиками. Это позволяет достичь амбициозной задачи, поставленной губернатором Петербурга Александром Бегловым к 2024 году — увеличить городской бюджет до 1 трлн рублей, уверены парламентарии.

«ОСК более стабильный и надежный налогоплательщик, чем нефтегазовые компании, которые зависят от мировых цен на ресурсы», — заметил Герман Шаляпин.

А Юрий Гузов заявил, что с переездом ОСК в Петербург для города откроются новые туристические возможности. По словам кандидата экономических наук, в России не развит арктический туризм, хотя запрос на него есть со стороны китайцев, которые стремятся увидеть северное сияние.

«В Китае верят, что если под северным сиянием зачать ребенка, то это будет ребенок со счастливой судьбой. Запрос на такие туры есть, нужно его лишь удовлетворить. — объяснил Гузов. — Если мы добьемся туристического потока наших соседей — Финляндии и Норвегии, то это миллионы китайцев, посещающих Арктику».

По словам доцента СПбГУ, «ОСК – это, помимо прочего, и судоходство по ледокольным зонам, то есть у Петербурга есть возможность освоить новые возможности».