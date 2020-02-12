Как Берни Сандерс стал кандидатом от народа по-американски

Берни Сандерс одержал победу на предварительных выборах кандидатов от демократической партии (праймериз) в штате Нью-Гемпшир. С одной стороны, данный исход голосования был предсказуем. С другой стороны, вспоминая ситуацию в штате Айова, интрига сохранялась до оглашения окончательных результатов.

Тем не менее Сандерс победил с перевесом приблизительно в 1,5%. Эти цифры могут показаться неубедительными, но только не в США, где точное превосходство на 0,1% считается гарантированной и не подлежащей обсуждению победой. Но не все так безоблачно. Всего за день до выборов сенатор от штата Вермонт лидировал с отрывом в 5% от своего ближайшего соперника, а за неделю до выборов данный отрыв составлял порядка 15%. При этом, не было ни единого фактора, который бы указывал на то, что рейтинг независимого политика в Нью-Гемпшире снижается.

Глядя на эту ситуацию беспристрастно, мы можем констатировать как факт, что при существующей поддержке Берни Сандерса в Нью-Гемпшире ни одна манипуляция с голосованием не могла бы гарантировать победы другому кандидату. По этой причине, враждебный Сандерсу истеблишмент бросил все свои силы на то, чтобы минимизировать его отрыв от ближайших соперников и тем самым сделать победу Берни Сандерса минимально убедительной.

Свой среди чужих

Чтобы описать взаимоотношения демократического истеблишмента и Берни Сандерса, лучше всего сказать «свой среди чужих, чужой среди своих». Для некоторых может стать открытием тот факт, что Сандерс не состоит в Демократической партии. Но почему же он участвует в предварительных выборах кандидатов именно от нее? Все просто: существует процедура, согласно которой любой независимый член Конгресса может принести клятву верности Демократической партии и участвовать во всех ее мероприятиях, вплоть до выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Данная клятва гарантирует поддержку партии и требует повиноваться ее решениям.

Именно по этой причине в 2016 году Берни Сандерс снял свою кандидатуру в пользу Хиллари Клинтон. Однако в данный момент ситуация радикально другая: Демократическая партия занимает по отношению к Сандерсу очевидно враждебную позицию, в то время, как сам Сандерс уже дал понять своим бывшим союзникам, что на этот раз он будет сражаться до конца.

Если не Сандерс, то кто? У демократического истеблишмента есть вариант и на этот случай. В настоящий момент лидером по тратам на политическую рекламу является Майкл Блумберг, биржевой и медийный магнат. Он предпочитает не выступать лично, не вступать в полемику, а просто выписывает чеки на предвыборную агитацию. Демократический истеблишмент возлагает на него огромные надежды. В то же самое время простые американцы возлагают свои надежды на Берни Сандерса.

А что же республиканцы?

Все передряги и откровенный бардак, который сейчас творится в рядах демократов, играет на руку Республиканской партии в целом и президенту США Дональду Трампу в частности. Следует отметить, что после сокрушительных поражений в Айове и Нью-Гемпшире единственный кандидат от демократов, который мог оторвать часть электората от Трампа, Джо Байден уже не может расцениваться как фаворит предвыборной гонки. С другой стороны, Берни Сандерс воспринимается консервативными американцами как нечто враждебное. Для них он социалист, коммунист и интернационалист, а любой американец старше 45 лет воспринимает подобные слова исключительно враждебно.