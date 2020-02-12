В профильный комитет ГД поступило 193 поправки к проекту об изменениях в конституции

Москва, 12 февраля. К законопроекту об изменении конституции поступило 193 поправки. Об этом журналистам сообщил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На сегодня, на 16.20 поступило 193 официальные поправки по всему тексту проекта», — сказал Крашенинников.

По рассматриваемой сегодня 5 главе основного закона поступило 49 поправок, уточнил он.

Напомним, проект о поправках в Конституцию России, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.