Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 12 февраля.

Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов, заявил Александр Ходаковский. Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР.

Разрешение украинского кризиса растянулось более чем на 6 лет только потому, что Киев продолжает кормиться за счет России. Телеведущий Бабаян объяснил, как Россия сможет быстро решить «украинский вопрос».

По его мнению, это будет мотивировать молодежь поступать в украинские вузы и содействовать устройству жизни на Украине. Зеленский придумал, как «переманить» молодежь Донбасса на Украину.

Взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме, об этом сообщают правоохранительные органы столицы Нидерландов. Мощный взрыв прогремел в офисе почтовой компании в Амстердаме.

Мужчина свел счеты с жизнью после приговора по делу о вымогательстве. Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве.

ДТП произошло в ночь на 12 февраля в тоннеле №4 трассы А-148, столкнулись четыре автомобиля. Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи, погиб один человек.

Инициатива о снижении возраста для получения пенсии на 5 лет в рамках НПО в ГД была впервые рассмотрена в октябре 2019 года. Россияне получат возможность выйти на пенсию на 5 лет раньше.

Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе потеряла 2576 единиц бронетехники, из них 391 — безвозвратно. Минобороны Украины впервые раскрыло данные о потерях бронетехники в Донбассе.

Актер театра и кино Михаил Боярский вновь припарковал транспортное средство в неположенном месте в центре Северной столицы. Боярский вновь припарковал свой Mercedes в неположенном месте.

Возлюбленная пригласила телеведущего принять участие в обсуждениях книжного клуба. Шепелев впервые появился на светском мероприятии с невестой.