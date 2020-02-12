Пушков предостерег Зеленского от глупых попыток переписать историю

Москва, 12 февраля. Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег президента Украины Владимира Зеленского от попыток переписать историю.

«Украина получила отдельное место в ООН, будучи частью СССР, не за поддержку Бандеры, а за огромные жертвы в борьбе с Гитлером. Поэтому Зеленскому лучше не пытаться переписать историю: он уже наговорил много глупостей, а наговорит еще больше. И все они будут работать против него», — написал сенатор в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 28 января в ходе визита в Польшу Зеленский заявил, что Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и даже стал причиной Холокоста. Зеленский также утверждал, что концлагерь Освенцим освободили украинцы, аргументируя это тем, что нацистов из Польши выдавил первый украинский фронт. При этом украинский лидер не стал уточнять, что украинский фронт получил свое название благодаря маршруту движения, а не благодаря национальному составу и прежде назывался Воронежским.

Речь Зеленского подверглась резкой критике со стороны российских и украинских политиков. Так, депутат Верховной рады Вадим Новинский уверен, что Зеленский попал в идеологическую ловушку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны. По его словам, Зеленский пытается перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову, внедряя в сознание украинских граждан «один из наиболее коварных тезисов».