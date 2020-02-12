Депутат Госдумы назвал преувеличением слова Порошенко о подписании Минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал время подписания вторых Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе «самой ужасной в своей жизни» ночью. Подписание соглашений по «Минску-2» было сложным процессом, но бывший украинский лидер преувеличивает свои заслуги, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Олейников.

Как известно, в ночь с 11 по 12 февраля 2015 года при участии Порошенко прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным, тогдашним главой Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель касательно урегулирования ситуации в Донбассе. По словам экс-президента Украины, задача минских договоренностей заключалась в прекращении войны в регионе.

«Ключевой задачей «Минска-2» для нас было предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских», — сказал глава партии «Европейская солидарность».

Кроме того, Порошенко по-своему описал президента РФ как «холодного, жестокого и глубоко враждебного Украине переговорщика». При этом, по его воспоминаниям, сами переговоры представляли собой «изнурительный девятнадцатичасовой марафон».

«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — отметил бывший украинский лидер.

Однако сторонам удалось договориться о прекращении огня и подтвердить «уважение суверенитета и территориальной целостности Украины». «Никто не был слабым звеном», уверен Порошенко.

Юрий Олейников в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что Петр Порошенко необъективно трактует обстоятельства подписания Минских соглашений в эту ночь.

«Абсолютно убежден, что Порошенко преувеличивает свои заслуги. Ночь, безусловно, могла быть тяжелой, потому что ситуация была крайне острая, — прокомментировал Олейников. — Мы ведь всегда были заинтересованы только в одном, в целостности Украины. Мы не хотели, чтобы третья сторона вмешалась в этот процесс. Мы всегда были братьями и соседями. Да, иногда наши позиции не совпадали по каким-либо вопросам. Но мы всегда были ближайшими сотоварищами».

Российские власти предприняли серьезные шаги по урегулированию ситуации в Донбассе на саммите «нормандской четверки», подчеркивает парламентарий.

«Хорошо, что наши европейские партнеры так же внимательно отнеслись к этому проекту, к этим переговорам. Наверняка были неприемлемые и противостоящие друг другу позиции в начале. Мы хотели как можно быстрее достичь соглашений, которые прекратили бы кровопролитие, а поэтому готовы были трудиться по ночам», — пояснил политик.

Кроме того, Олейников считает вышеприведенную характеристику российского президента описанием, сделанным, безусловно, с враждебных позиций.

«Это описание нашего противника. Противника убежденного и не всегда чистоплотного. Поэтому его мнение нужно делить на 50. При этом политик должен быть совершенно рациональным и не должен быть улыбающейся бабушкой, которая все время угощает пирожками с капустой, это очевидно», — добавил депутат.

Основной документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины был подписан в феврале 2015 года при участии лидеров Германии, Франции, Украины и России. Его также подписали представители ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соглашения предусматривают, что все стороны в Донбассе обязаны были прекратить военные действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус, однако так этого и не сделал.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает Минские соглашения.