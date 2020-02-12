Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Ливии

Москва, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в среду. Главной темой беседы стала ситуация в Ливии, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января», ― говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны. В ходе общения Путин подчеркнул необходимость согласовывать со сторонами ливийского конфликта параметры урегулирования, прорабатываемые Советом Безопасности ООН.

Проект резолюции Великобритании в поддержку решений конференции в Берлине по Ливии будет вынесен на голосование СБ ООН 12 февраля. Переговоры по содержанию резолюции ведутся уже в течение нескольких недель.

Москва занимает примирительную позицию и поддерживает ливийское урегулирование. Россия неоднократно призывала международное сообществе учитывать мнение ливийских граждан, однако несмотря на все призывы, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.

Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование.