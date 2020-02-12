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Варнава рассказала, как чувственный Киркоров «заряжал» ее энергией на съемках клипа

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Варнава рассказала о съемках нового клипа Киркорова в Путевом дворце в Москве

Москва, 12 февраля. Главная героиня нового клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы» Екатерина Варнава раскрыла подробности съемки ролика. 

По ее словам, Филипп Бедросович очень чувственный, но при этом очень профессиональный и очень собранный. Ей было очень интересно работать с ним.

«Он много импровизирует, что необходимо в работе, он заряжает невероятным позитивом и энергетикой! Я так благодарна ему, что он позвал меня в этот интересный проект, это было незабываемо», — призналась она.

Еще один момент, почему Варнава согласилась на съемки, несмотря на свой напряженный рабочий график, был связан с тем, что режиссером проекта выступил Тарас Голубков. Он работает вместе с Дмитрием Бондарем. Оба возглавляют компанию Inakshe Studio.

«Мне всегда нравился их подход. Тарас и его команда — собранные, талантливые, профессиональные и модные ребята», — поделилась Варнава в комментарии NewInform.

Помимо этого, участница Comedy Woman призналась, что давно мечтала поработать с Денисом Стульниковым. По ее мнению, он один из лучших хореографов-постановщиков в России. Место, где проходили съемки клипа тоже поразили Варнаву. Видео снимали в Петровском путевом дворце на Ленинградском проспекте в Москве. 

«Меня поразили и репетиции. Никакого негатива на съемках не было вообще», — добавила девушка.

По ее мнению, Киркоров пригласил ее сняться в его клипе, потому что ему была нужна «живая, эмоциональная и хореографическая актриса, которая бы могла отыграть». Премьера клипа состоится в День всех влюбленных 14 февраля в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. 

«Руководство телеканала оценило видео и предложило сделать премьеру там. Вам понравится, это очень круто», — заверила Варнава. 

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