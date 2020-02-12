Комитет ГД поддержал поправку о праве экс-президентов становиться сенаторами пожизненно

Москва, 12 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправку к 5 главе конституции, согласно которой бывшие президенты России могут пожизненно входить в Совет Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Кроме того, предлагается, чтобы бывшие президенты Российской Федерации пожизненно осуществляли полномочия в Совете Федерации, если они не откажутся, естественно», — озвучил поправку глава комитета Павел Крашенинников.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Автором документа выступил президент России Владимир Путин.