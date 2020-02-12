Политолог Брутер дал эстонской разведке совет, как избежать превентивного удара России

Превентивный удар России по Эстонии может быть нанесен только в случае реальной угрозы со стороны НАТО, считает политолог Владимир Брутер.

Ранее эстонская внешняя разведка выпустила доклад «Эстония в международной среде безопасности», в котором сообщила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Авторы документа подчеркнули, что Россия вряд ли будет нападать на Эстонию, так как Москва не намерена воевать с НАТО. Тем не менее военный потенциал России в Европе якобы продолжает увеличиваться.

«Обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе», — значится в докладе.

Кроме того, эстонские разведчики совсем не исключают появления неверной оценки Россией угрозы со стороны стран Запада, что может быть чревато для Таллина. В самом докладе подчеркивается, что за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась. Основной угрозой для Эстонии в нем назвали Россию, руководство которой якобы «предпринимает агрессивные действия против демократического мирового порядка». Ну и по традиции Эстония не забыла обвинить Москву во вмешательстве во внутренние дела стран ближнего зарубежья.

В свою очередь, российский политический аналитик, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что после публикации доклада сразу возникает вопрос, который авторы документа намеренно игнорируют.

«Они игнорируют вопрос о том, а будет ли с территории Эстонии исходить какая-то угроза по отношению к Российской Федерации? Для чего нужен превентивный удар? Если на территории Эстонии разворачиваются войска НАТО с очевидной целью нанести некий удар по России, то превентивный удар в этой ситуации логичен и обоснован. Вопрос также в том, что такое превентивный удар сейчас? Зачем он нужен? Пока никакой угрозы от Эстонии не исходит, потому что там нет достаточного количества американских и натовских военнослужащих, поэтому и смысла в таком ударе нет. Но если части НАТО все же будут разворачиваться, то почему не ударить? Почему мы должны эту версию отрицать, если территория Прибалтики будет использоваться для создания плацдарма для атаки Российской Федерации в каком-либо качестве?» — задается вопросом Брутер.

Собеседник ФАН дал совет эстонской разведке — «просто не надо провоцировать Российскую Федерацию», тогда взаимоотношения между странами будут теплыми и выгодными как для Москвы, так и для Таллина.

«Да и мы им постоянно говорим — не надо ничего предпринимать против России, тогда никакой угрозы не будет. Но если Эстония будет на своей территории размещать ракеты средней и меньшей дальности, то почему Россия не имеет права на превентивный удар? А эти ракеты в Прибалтике, простите, для чего размещаются? Если Россия нанесет превентивный удар по Эстонии, то виновата в этом будет сама Эстония», — заключил эксперт.

Напомним, в ноябре 2019 года Таллин потребовал вернуть якобы «аннексированные Россией территории». Тогда спикер парламента республики Хенн Пыллуаас утверждал, что Москва насильственно присоединила около 5% территории Эстонии, на что в МИД России заявили, что сегодня Тартуский договор не имеет юридической силы.