Историки расскажут об истинной роли ленд-лиза в победе СССР над фашизмом

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом», которая пройдет в четверг, 13 февраля, в 14.00, в Санкт-Петербурге по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

К 75-летию Победы специалисты попытаются разоблачить очередной миф Второй мировой войны о роли ленд-лиза в победе над фашизмом.

В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. В СССР умалялась значимость поставок, в то время как за рубежом их значимость преувеличивалась: утверждалось, что победа над Третьим Рейхом была определена западным оружием и что без ленд-лиза Советский Союз не устоял бы. В советской историографии обычно утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно мал — всего около 4% средств, потраченных страной на войну, а танки и авиация поставлялись в основном устаревшими моделями.

Историки, политологи, экономисты в ходе публичной и аргументированной дискуссии покажут истинную роль ленд-лиза во Второй мировой войне.

Гости и участники дискуссии:

— Станислав Германович Еремеев, российский политолог, экономист и педагог;

— Анна Замараева, историк, политолог;

— Евгений Павлович Гурьев, историк, преподаватель истории (СПбГУ, исторический факультет);

— Константин Моисеевич Плоткин, кандидат исторических наук (университет им. Герцена);

— Рябков Андрей Маркович, исследователь, историк, писатель.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.