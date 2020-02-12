Историки расскажут об истинной роли ленд-лиза в победе СССР над фашизмом

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом», которая пройдет в четверг, 13 февраля, в 14.00, в Санкт-Петербурге по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
К 75-летию Победы специалисты попытаются разоблачить очередной миф Второй мировой войны о роли ленд-лиза в победе над фашизмом.
В послевоенный период высказывались различные оценки роли ленд-лиза. В СССР умалялась значимость поставок, в то время как за рубежом их значимость преувеличивалась: утверждалось, что победа над Третьим Рейхом была определена западным оружием и что без ленд-лиза Советский Союз не устоял бы. В советской историографии обычно утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно мал — всего около 4% средств, потраченных страной на войну, а танки и авиация поставлялись в основном устаревшими моделями.
Историки, политологи, экономисты в ходе публичной и аргументированной дискуссии покажут истинную роль ленд-лиза во Второй мировой войне.
Гости и участники дискуссии:
— Станислав Германович Еремеев, российский политолог, экономист и педагог;
— Анна Замараева, историк, политолог;
— Евгений Павлович Гурьев, историк, преподаватель истории (СПбГУ, исторический факультет);
— Константин Моисеевич Плоткин, кандидат исторических наук (университет им. Герцена);
— Рябков Андрей Маркович, исследователь, историк, писатель.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16
Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону: 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.