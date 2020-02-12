Раскрыто происхождение мема «Шерстяной волчара»

Москва, 12 февраля. Известный американский журнал National Geographic неожиданно раскрыл тайну происхождения мема 2017 года про шерстяного волчару.

Речь идет о снимке фотографа NG Аарона Хьюи, который запечатлел стаю волков, продирающуюся через сугробы в национальном парке Денали на Аляске. На фото можно заметить, что вожак стаи, словно ледокол, прокладывает в снегу колею, по которой гуськом следуют остальные волки.

Снимок Хьюи моментально стал мемом. Как правило, к каждому из волков приписывают реплики, словно они обсуждают странный изогнутый маршрут движения, а вожак при этом без конца восхищается собой, совершенно не задумываясь о том, куда он бежит, — «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи!». Вот только на деле волчара оказался волчицей.

«Волки ведут свое потомство к новым охотничьим угодьям. Главная пара стаи прокладывает тропу по свежему снегу, самка идет впереди. Я наблюдал за стаей три дня, пока они пожирали лося, а затем мне посчастливилось заметить их, когда они покидали это место, пересекая нетронутое снежное поле», — приводятся слова Хьюи в официальном аккаунте Nation Geographic в Instagram, где выложено то самое знаменитое фото.

Хьюи добавил, что ему повезло — зима в тот год выдалась сухой и теплой, поэтому в других частях национального парка было мало снега, и волки терялись на фоне деревьев. Однако, когда они пересекали заснеженное поле, ему удалось сделать идеальный кадр, который по достоинству оценили и профессиональные фотографы, и любители мемов. По словам сотрудника NG, получившийся в итоге снимок стоил всего затраченного времени и усилий. А вот интернет-пользователям теперь придется либо похоронить мем, который случайно «сломал» National Geographic, либо адаптировать его к новым обстоятельствам.