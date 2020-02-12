Брежнева призналась, чего никогда не делает по дому

Москва, 12 февраля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева решила развенчать несколько сложившихся о ней стереотипов, поэтому рассказала правду о том, где берет дорогие наряды на мероприятия и как справляется с домашним хозяйством.

Певица отметила, что многие люди искренне считают, будто знаменитости и в повседневной жизни носят исключительно вечерние наряды и вещи известных марок. Исполнительница заверила, что в ее личном гардеробе такой одежды нет.

«Есть концертные костюмы и обычная одежда, наряды на мероприятия мне предоставляют бренды», — пояснила она.

Брежнева также прояснила ситуацию со слухами, касающимися ее отношений с супругом.

«Недавно прочла, что я вышла замуж по расчету. […] Так вот, я подумала: учитывая, сколько я работаю и зарабатываю, кажется, это на мне уже можно жениться по расчету», — заметила певица.

Она назвала себя хорошей хозяйкой, которая любит порядок в доме, и рассказала, что поддерживать чистоту ей помогает помощница. При этом певица подчеркнула, что все решения по хозяйству и обустройству быта лежат исключительно на ней.

По словам Брежневой, единственное, чем она никогда не занимается дома — это готовкой. Вместо нее свои кулинарные способности в быту иногда демонстрирует супруг, продюсер Константин Меладзе.

«Признаюсь сразу: я не готовлю, зато муж иногда балует меня своими фирменными блюдами грузинской кухни в те редкие часы, которые мы проводим всей семьей», — поделилась артистка.

Брежнева резюмировала, что расхожее мнение о том, что ее день начинается в полдень и непременно включает поход в СПА, «увы», не соответствует действительности.

«Мягко говоря, совсем не так, но хотелось бы», — сказала она.

3 февраля певица отметила свой 38-й день рождения, однако скандальный блогер Лена Миро заявила, что этот возраст Брежнева уже праздновала. По ее словам, на самом деле звезде исполнилось 44 года.