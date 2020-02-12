Большинство россиян считает, что подростки могут работать без разрешения

Москва, 12 февраля. В России 45% родителей считают, что ребенку можно работать или заниматься бизнесом, не спрашивая разрешения, с 15-17 лет. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1600 родителей детей до 17 лет из 305 населенных пунктов России.

10% опрошенных родителей готовы доверить самостоятельный выбор подросткам уже в 13-14 лет. 4% заявили, что дети могут пойти на работу или открыть свое дело в 9-12 лет и лишь 1% полагает, что подобное решение несовершеннолетние могут самостоятельно принять в 7-8 лет.

Каждый пятый родитель выступил против предоставления несовершеннолетним возможности работать и заниматься бизнесом.

В своих комментариях родители поясняли, что ведут речь о детях-блогерах, артистах и актерах.

Среди самой молодежи возрастом 14-17 лет на вопрос о предоставлении возможности легально заниматься бизнесом и регистрироваться в качестве самозанятых положительно ответили 45%.

Основатель SuperJob Алексей Захаров, комментируя вопрос о самозанятых детях, заявил, что они должны иметь право работать с любого возраста. По его словам, если речь идет об интеллектуальном труде, то дети могут дать фору большинству взрослых и загонять их в рамки было бы неправильно.

«Многие дети в 9-10 лет уже намного дееспособнее некоторых взрослых: они легко разбираются в том, что кредит всего под два процента в день намного дороже, чем под десять процентов в год», — заявил Захаров.

Отмечается, что на сервисе SuperJob отсутствуют возрастные ограничения: возможность размещать резюме имеют соискатели в возрасте от 7 лет.