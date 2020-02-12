Эппле откровенно рассказала о тайном романе с Гаркалиным

Москва, 12 февраля. Известная актриса Жанна Эппле откровенно рассказала о тайном романе с коллегой Валерием Гаркалиным. Историю их любви она вспомнила в интервью Борису Корчевникову.

В свое время артисты буквально не могли жить друг без друга. Однако роман заведомо был обречен на провал. Актер в то время состоял в браке с Екатериной Гаркалиной, которая скончалась в 2009 году от рака. Эппле была замужем за кинооператором Ильей Фрэзом.

«Гаркалин, наверное, мог бы стать моей большой любовью. Но я была замужем, он был женат, мы были очень влюблены друг в друга», — призналась она.

Эппле добавила, что изжить чувство любви друг к другу удалось с годами, артисты прекратили всякое общение.

«Со временем все проходит, время лечит», — констатировала актриса.

Когда у звезды родился сын, Гаркалин просил дать ему имя Платон, но супруг Эппле решил иначе. В итоге ребенка назвали Потапом.

Ранее актриса констатировала, что любая история любви спустя время может обернуться трагедией. Эппле призналась, что умеет забывать не только обиды, но и самих обидчиков, и старается искать плюсы во всем, в том числе в неудачных браках.

По ее мнению, каждый мужчина был послан ей в жизни для урока. Эппле пояснила, что никогда бы не узнала, какой сильной является, если бы не рассталась со вторым мужем.