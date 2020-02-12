Комитет ГД поддержал поправку в конституцию об увеличении президентской квоты в Совфеде

Москва, 12 февраля. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправку в Конституцию РФ об увеличении президентской квоты в Совете Федерации с 17 до 30 человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Предлагается внесение изменения в порядок формирования Совета Федерации. () Мы помним, что в настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, также у президента есть право вносить свои кандидатуры. Сейчас эта квота составляет 10%», — рассказал глава комитета Павел Крашенинников.

В данном случае предлагается, чтобы эта квота была увеличена до 30 человек, семь из которых могут назначаться пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, уточнил он.

По словам Крашенинникова, речь идет в том числе об ученых, врачах, деятелях культуры.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.