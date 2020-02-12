Кибитов рассказал о кадровых перестановках в ОСК из-за переезда в Петербург

Санкт-Петербург, 12 февраля. Переезд «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) в Петербург вызовет кадровые перестановки, рассказал советник председателя Совета директоров ОСК Андрей Кибитов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

«Проблема в том, что некоторые качественные, квалифицированные сотрудники не могут переехать из Москвы в Петербург, например, из-за семьи. Кто-то может остаться в представительстве в Москве. Что касается инженерных кадров, то некоторые мы можем потерять, но найдем их в Петербурге», ― приводит слова Кибитова корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель ОСК отметил, что компания компенсирует аренду сотрудникам, чтобы перетянуть их в Петербург. Кибитов не исключил, что некоторая часть сотрудников будет потеряна.

«Мы к этому готовы. Мы уповаем на уникальность Петербурга. Человеческий фактор — главная проблема», ― добавил он.

По словам Кибитова, в Петербург переедет 300 человек, порядка 100 сотрудников останутся в Москве. Речь идет о переезде департамента военного кораблестроения, технического развития и IT. Кроме того, Кибитов поблагодарил губернатора города Александра Беглова за помощь в переезде ОСК в Петербург.