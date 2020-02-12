Америке выгодна смерть сирийского подростка от рук военных

Американские военнослужащие в ходе перестрелки в Сирии убили 14-летнего курдского подростка. Это случилось, когда американцы открыли огонь по группе местных жителей. Подробнее о том, почему смерть невинного подростка от рук солдат Соединенным Штатам может быть даже выгодна — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Стрельба по мирному населению

Трагедия произошла в районе поселка Харбат-Хамо в сирийской провинции Хасака, неподалеку от города Камышлы. По данным Warjournal, причиной для того, чтобы открыть огонь по населению стало то, что местные жители преградили дорогу американской военной технике.

Всего в колонне было шесть автомобилей. Три из них — БТР. Местные жители не давали технике проехать, тогда солдаты США начали стрелять по людям. Жертвой перестрелки стал 14-летний юноша Фейсал Халид Мухаммад.

Видеозапись с места событий опубликовали сирийские телеканалы. На кадрах виден бронеавтомобиль российской полиции. Сообщается, что российские военные незамедлительно прибыли на место инцидента по вызову местных жителей.

Просто защищались

Военнослужащие коалиции, действующей в Сирии под руководством США, открыли огонь по группе местных жителей близ Камышлы в целях самообороны. Об этом заявил 12 февраля официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс в Twitter.

Feb. 12, Coalition statement on patrol incident in Qamishli, Syria. @CJTFOIR pic.twitter.com/GcOPR6wfTJ — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 12, 2020

«12 февраля силы коалиции во время патрулирования окрестностей города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый сторонниками сирийского режима. Военные коалиции сделали несколько предупреждений, пытаясь разрядить ситуацию, но по ним был открыт огонь. Ответный огонь велся в порядке самообороны», — указано в заявлении Майлза Кэггинса.

США присутствуют в Сирии незаконно

В минувшем году президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров напомнил, что американские военнослужащие находятся на территории Сирии незаконно, поскольку не имеют ни приглашения Дамаска, ни решения Совбеза ООН.

«Американские военнослужащие находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета безопасности Организации Объединенных наций», — подчеркнул глава РФ.

Америка заинтересована в дестабилизации

Эксперт по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов заявил ФАН, что подобными преступления США лишь усугубляют и без того непростую ситуацию в Сирии. Однако в эскалации конфликта, в том числе и с мирным арабским населением, Америка скорее заинтересована.

«Американцы ведут себя в последнее время очень активно, они считают вооруженные формирования в Идлибе «своими», они очень радуются, когда Турция нагнетает обстановку. И тут же, как говорится, они подливают масла в этот огонь, они заинтересованы в том, чтобы конфликт в Сирии разрастался. И чем глубже, тем для них лучше. Потому что они всегда в таких интригах выигрывают», — считает эксперт.

По-хорошему США не уйдут

Курбанов подчеркнул, что даже случайное убийство не перестает быть убийством. Случившееся на севере Сирии еще раз доказывает, что Соединенные Штаты являются незваными гостями в стране, которые, к тому же, не несут мира и порядка сирийскому государству.