Обсуждение праймериз в США закончилось «стычкой» Навального и Венедиктова

Основатель иноагента ФБК Алексей Навальный и и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обсудили праймериз демократической партии в штате Нью-Гемпшир, США. Успех Берни Сандерса не впечатлил Венедиктова. В ответ «болевший» за Сандерса блогер перешел на личности, обвинив оппонента в работе на правительство.

Навальный теряет союзников с «Эха»

Навальный прокомментировал исход праймериз в твиттере, выразив радость от победы Берни Сандерса. Он заявил, что американские выборы «настоящие» и потому непредсказуемые, хотя победу Сандерса ранее предвещали эксперты. Это не первый раз, когда Навальный попадается на имитации осведомленности, обсуждая новостную повестку.

Алексей Венедиктов ответил на твит Навального возражением. Он напомнил, что результаты Сандерса довольно слабы – его поддержка уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2016 годом.

«В этом и прелесть честных выборов», — парировал Навальный, не упустив шанса «уколоть» главреда «Эха Москвы».

По мнению Навального, лоббирование Венедиктовым электронного голосования в России объясняется желанием влиять на выборы и работой на правительство.

Голословные обвинения не смутили Венедиктова, который продолжил дискуссию как ни в чем не бывало. Венедиктов вряд ли забудет регулярные пикировки, и блогер потеряет еще одну площадку для высказываний, как ранее лишился поддержки основательницы The Bell Елизаветы Осетинской.

Рекомендованы Навальным

Примечательно, что сам Навальный открыто воздействовал на итоги выборов в Мосгордуму «Умным голосованием». Результаты оказались отрицательными и для блогера, и для москвичей. Значительная часть кандидатов из списков Навального, попавших в парламент Москвы, заявили, что их победа никак не связана с поддержкой блогера. Этой позиции придерживаются в КПРФ, «Яблоке», «Справедливой России». Некоторые победители, такие как Магомет Яндиев, поспешили отметить, что не имеют с Навальным ничего общего и не собираются поддерживать его инициативы. Другие, пройдя в МГД по спискам оппозиции, обнаружили провластную позицию во время первых голосований.

Некоторые кандидаты, впрочем, согласились сотрудничать с блогером. Коммунистка Елена Шувалова неоднократно приводила Любовь Соболь на мероприятия в Мосгордуме, где несостоявшийся депутат препятствовала работе парламента и устраивала скандалы. Из-за ущерба имиджу КПРФ в ситуацию вмешался глава партии Геннадий Зюганов, который открыто вынес Шуваловой предупреждение.

Другой депутат «Умного голосования», коммунистка Екатерина Енгалычева, могла быть замечена в махинациях с недвижимостью, неуплате налогов и отъеме бизнеса у родителей покойного сожителя. Позже появилась информация, что нового любовника Енгалычева также трудоустроила в МГД и назначила зарплату в 400 тысяч рублей.

Аналогично поступил и депутат КПРФ Павел Тарасов: по сообщению телеграм-канала «Красная курилка», он устроил на должность помощника свою любовницу Олесю Тутевич. Информация о премии в 600 тысяч рублей и пользовании Тутевич служебным автомобилем парламентария вызвала возмущение избирателей.

Депутат «КПРФ» Евгений Ступин может быть тесно связан с криминальными кланами Москвы, а его популистические инициативы регулярно критикуются прессой. Помимо показного интереса к проблемам экологии и создания видимости заботы об инвалидах, слова Ступина также могли быть расценены как высказывания в защиту торговцев наркотиками. По его оценке, в России «слишком серьезные» сроки наказания за незаконный трафик.

Депутат «Умного голосования» от «Яблока» Дарья Беседина известна ЛГБТ-пропагандой и непродуманными градостроительными инициативами вроде сужения дорог Москвы ради уменьшения количества автомобилей. Несмотря на то, что Беседина архитектор по образованию, она демонстрирует нежелание вникать в нужды мегаполиса и его жителей.

«Нескучные» итоги

«Умное голосование» привело к тому, что новый состав Мосгордумы оказался крайне непрофессиональным. Заседания сопровождаются скандалами и затягиваются на 10 и более часов, ставя рекорды по длительности, но не по результативности. Абсурдные фразы и предложения парламентариев «Умного голосования» быстро становятся поводом для насмешек в соцсетях. Это, видимо, Навальный имеет ввиду, когда говорит о «нескучных итогах выборов».