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Обсуждение праймериз в США закончилось «стычкой» Навального и Венедиктова

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Обсуждение праймериз в США закончилось «стычкой» Навального и Венедиктова

Основатель иноагента ФБК Алексей Навальный и и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обсудили праймериз демократической партии в штате Нью-Гемпшир, США. Успех Берни Сандерса не впечатлил Венедиктова. В ответ «болевший» за Сандерса блогер перешел на личности, обвинив оппонента в работе на правительство.

Навальный теряет союзников с «Эха»

Навальный прокомментировал исход праймериз в твиттере, выразив радость от победы Берни Сандерса. Он заявил, что американские выборы «настоящие» и потому непредсказуемые, хотя победу Сандерса  ранее предвещали эксперты. Это не первый раз, когда Навальный попадается на имитации осведомленности, обсуждая новостную повестку.

Обсуждение праймериз в США закончилось «стычкой» Навального и Венедиктова

Алексей Венедиктов ответил на твит Навального возражением. Он напомнил, что результаты Сандерса довольно слабы – его поддержка  уменьшилось более чем вдвое по сравнению с 2016 годом.

«В этом и прелесть честных выборов», — парировал Навальный, не упустив шанса «уколоть» главреда «Эха Москвы».

По мнению Навального, лоббирование Венедиктовым электронного голосования в России объясняется желанием влиять на выборы и работой на правительство.

Обсуждение праймериз в США закончилось «стычкой» Навального и Венедиктова

Голословные обвинения не смутили Венедиктова, который продолжил дискуссию как ни в чем не бывало. Венедиктов вряд ли забудет регулярные пикировки, и блогер потеряет еще одну площадку для высказываний, как ранее лишился поддержки основательницы The Bell Елизаветы Осетинской.

Рекомендованы Навальным

Примечательно, что сам Навальный открыто воздействовал на итоги выборов в Мосгордуму «Умным голосованием». Результаты оказались отрицательными и для блогера, и для москвичей. Значительная часть кандидатов из списков Навального, попавших в парламент Москвы, заявили, что их победа никак не связана с поддержкой блогера. Этой позиции придерживаются в КПРФ, «Яблоке», «Справедливой России». Некоторые победители, такие как Магомет Яндиев, поспешили отметить, что не имеют с Навальным ничего общего и не собираются поддерживать его инициативы. Другие, пройдя в МГД по спискам оппозиции, обнаружили провластную позицию во время первых голосований.

Некоторые кандидаты, впрочем, согласились сотрудничать с блогером. Коммунистка Елена Шувалова неоднократно приводила Любовь Соболь на мероприятия в Мосгордуме, где несостоявшийся депутат препятствовала работе парламента и устраивала скандалы. Из-за ущерба имиджу КПРФ в ситуацию вмешался глава партии Геннадий Зюганов, который открыто вынес Шуваловой предупреждение.

Другой депутат «Умного голосования», коммунистка Екатерина Енгалычева, могла быть замечена в махинациях с недвижимостью, неуплате налогов и отъеме бизнеса у родителей покойного сожителя. Позже появилась информация, что нового любовника Енгалычева также трудоустроила в МГД и назначила зарплату в 400 тысяч рублей.

Аналогично поступил и депутат КПРФ Павел Тарасов: по сообщению телеграм-канала «Красная курилка», он устроил на должность помощника свою любовницу Олесю Тутевич. Информация о премии в 600 тысяч рублей и пользовании Тутевич служебным автомобилем парламентария вызвала возмущение избирателей.

Депутат «КПРФ» Евгений Ступин может быть тесно связан с криминальными кланами Москвы, а его популистические инициативы регулярно критикуются прессой. Помимо показного интереса к проблемам экологии и создания видимости заботы об инвалидах, слова Ступина также могли быть расценены как высказывания в защиту торговцев наркотиками. По его оценке, в России «слишком серьезные» сроки наказания за незаконный трафик.

Депутат «Умного голосования» от «Яблока» Дарья Беседина известна ЛГБТ-пропагандой и непродуманными градостроительными инициативами вроде сужения дорог Москвы ради уменьшения количества автомобилей. Несмотря на то, что Беседина архитектор по образованию, она демонстрирует нежелание вникать в нужды мегаполиса и его жителей.

«Нескучные» итоги

«Умное голосование» привело к тому, что новый состав Мосгордумы оказался крайне непрофессиональным. Заседания сопровождаются скандалами и затягиваются на 10 и более часов, ставя рекорды по длительности, но не по результативности. Абсурдные фразы и предложения парламентариев «Умного голосования» быстро становятся поводом для насмешек в соцсетях. Это, видимо, Навальный имеет ввиду, когда говорит о «нескучных итогах выборов».

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