Сирия, 12 февраля. САА освободила три населенных пункта на западе Алеппо, расширив зону безопасности вокруг шоссе М-5. США перекладывают вину за гибель подростка на севере Хасаки на мирных жителей. Исламисты «Нусры»*** громят могилы в Аль-Фуа и Кефрайя в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Шейх Али, Аль-Арада и Арназ на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке у населенного пункта Аль-Эзба к северо-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: уничтожает надгробия и памятники в населенных пунктах Кефрайя и Аль-Фуа на севере Идлиба.

Соединенные Штаты: обвинили мирных жителей в нападении у поселения Хирбет Хаму поблизости от Камышлы; осуществили боевые вылеты в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: лишились одного из своих радикалов в результате нападения неизвестных у города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление на западе Алеппо. Twitter-канал (sanaajel) сообщает о том, что правительственным войскам удалось выбить радикалов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и связанных с ней бандформирований из населенных пунктов Шейх Али, Аль-Арада и Арназ. Это позволило правительственным войскам расширить зону безопасности вокруг стратегической трассы М-5. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

По данным новостного портала Step News Agency, на линии разграничения сил также фиксируются взаимные обстрелы. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе Аль-Мухандисин.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции произошла очередная вылазка курдских боевиков. Согласно информации новостного портала Masar Press Agency, один из курдских радикалов был застрелен группой неизвестными в окрестностях города Аль-Бусейра на юго-востоке региона. В совершении налета подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Несмотря на то, что о причастности к этому нападению джихадисты не заявляли, подконтрольные террористической группировке источники сообщили о вылазке в районе населенного пункта Аль-Эзба к северо-востоку от Дейр-эз-Зора. Боевики ИГ1 активировали СВУ, заложенное на обочине дороги, в момент проезда автомобиля курдских радикалов. Взрыв привел к гибели нескольких пассажиров транспортного средства, а также к его повреждению. Более точные сведения в настоящий момент выясняются.

Провинция Идлиб

Поступили данные о том, что боевики исламистских бандформирований уничтожают надгробия и памятники в населенных пунктах Кефрайя и Аль-Фуа. Видеозапись, на которой запечатлены противоправные действия джихадистов, была опубликована на странице военного источника в сети Twitter (Abbasdjuma). Напомним, эти города долгое время находились в окружении боевиков «Тахрир аш-Шам», которые блокировали доставку продовольствия и медикаментов. Мирное население было полностью эвакуировано отсюда в июле 2018 года в обмен на освобождение полторы тысячи пленных боевиков.

Тем временем Twitter-канал (jisrtv) сообщает о вылетах сирийской авиации к юго-западу от Идлиба. Военные самолеты ВВС САР были замечены в оккупированных исламистами районах недалеко от населенного пункта Басанкул.

Провинция Хасака

Появились подробности о вооруженном конфликте, вспыхнувшем между мирными жителями и силами США в северной части провинции. Американские военные обвинили в случившемся мирных жителей, заявив о том, что те напали на солдат США во время будничного патрулирования территории, несмотря на требования отступить. Вашингтон утверждает, что военнослужащие открыли огонь в целях самообороны. Также отмечается, что несколько транспортных средств США получили повреждения.

Напомним, инцидент произошел у населенного пункта Хирбет Хаму к востоку от Камышлы. Жертвой обстрела США стал один из местных жителей, подросток 14 лет. Сообщалось, что сирийцы пытались не допустить проезд военного конвоя США. Как известно, многие граждане САР выступают против оккупационной политики США и эксплуатации сирийских энергоресурсов.

По информации Telegram-канала (rybar), после произошедшего американские ВВС осуществили боевые вылеты над поселением. По неподтвержденным данным, военные самолеты нанесли по территории населенного пункта три авиаудара. О последствиях авианалета пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.