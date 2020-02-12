Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века

Москва, 12 февраля. Жители России назвали американский фильм «Дневник памяти» режисера Ника Кассаветиса лучшей мелодрамой 21-го века. Рейтинг популярных романтических фильмов составил проект «Кино Mail.ru».

Россияне выбирали фаворита из мелодрам, выпущенных в последние 20 лет.

«Проекту удалось определить лучшую мелодраму 21 века — ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях», — сообщили в пресс-службе проекта.

Рейтинг составили из киноработ, которые были выпущены на широкий экран начиная с 2000 года. В список полюбившихся россиянам зарубежных картин вошли: «Виноваты звезды», «Спеши любить», «Амели», «Кейт и Лео», «Дневник Бриджит Джонс» и другие работы, передает телеканал «360».

Из отечественных фильмов особую популярность снискали «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, а также мелодрамы «Приходи на меня посмотреть», «Благословите женщину» и «Неадекватные люди».

Отмечается, что рейтинг романтических фильмов был составлен специально ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.