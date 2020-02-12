Китайцы массово едут на север России зачинать детей под северным сиянием

Санкт-Петербург, 12 февраля. Первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» о повышенном интересе китайцев к путешествиям на север России. По его словам, у жителей КНР есть поверье, что зачатые под северное сияние будут счастливыми.

В пресс-центре «Патриота» прошла пресс-конференция на тему «Почему крупные компании России переезжают в Петербург», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Гузов, говоря о намерении «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) перебраться в Северную столицу, указал на положительное влияние этого шага на туристическую сферу страны. По его мнению, ОСК — возможность развития арктического туризма, у которого есть большие перспективы. Это не только строительство лайнеров для освоения, но и туризма, добавил Гузов.

«Допустим, если мы добьемся туристического потока Финляндии и Норвегии — наших соседей, то это миллионы туристов, посещающих Арктику», — подчеркнул первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ.

Спикер усомнился в целесообразности строительства гостиниц в этом районе. Однако, по его мнению, система плавучих средств — вполне разумная, учитывая, что есть потребитель, который рвется к нам, — китайцы.

«По поверью китайцев, если под северным сиянием будет зачат ребенок, то это будет ребенок со счастливой судьбой. Огромнейший поток китайцев», — подчеркнул Гузов.

На конференции прозвучало предложение переориентировать арктический туризм России на китайцев, которые приезжают делать детей под северным сиянием.

Жители Китая посещают в том числе северные районы России, а в Петербурге, по словам эксперта, каждый второй-третий турист — китаец.