Таллин, 12 февраля. Угроза «нападения России» на Эстонию остается незначительной, гораздо большее внимание нужно уделить Китаю. К такому выводу пришел департамент внешней разведки страны.

Сотрудники департамента констатировали, что ситуация с безопасностью в мире ухудшилась за последние пять лет. По их словам, Россия все еще «представляет» угрозу для страны, но меньшую, чем, например, Китай с его растущей внешнеполитической активностью.

«Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии», — посчитали авторы доклада.

По их оценке, КНР может изменить мировой порядок в своих интересах, поэтому сейчас является «большей угрозой» для Эстонии, чем Россия.

Заявления о мнимой «российской угрозе» регулярно звучат со стороны Запада, в основном из Прибалтики и Польши. В Москве не раз заверяли, что Россия никогда не станет нападать на членов Североатлантического альянса.

Тем не менее НАТО продолжает недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам, прикрываясь мифами об «агрессии». Российские официальные лица констатировали, что НАТО всего лишь нужен предлог для усиления своих позиций в Европе и увеличения военного бюджета.