Западная «демократия» не станет защищать террористов «Сети»

Москва, 12 февраля. Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговоры семи фигурантам дела террористического сообщества «Сеть». Решение суда назначить осужденным сроки от шести до 18 лет вызвало волну критики в «оппозиционных» СМИ.

Членам террористической организации, которая заявляла своей целью «свергнуть режим» насилием и терактами, вменили несколько уголовных статей: организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК), незаконное хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК) и покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30).

Критики из российских «либеральных» СМИ уже заявили о несправедливости наказания для террористов и обвинили следствие в фабрикации дела, сославшись на «демократические ценности» Запада.

Фигурантов дела «Сети» в ряде СМИ оправдывают тем, что они не успели совершить теракты. При этом осужденные даже не скрывали своих террористических целей. «Оппозиционеры» по сложившейся традиции назвали дело «политическим». Стремление политизировать дело «Сети» и оправдать террористов продиктовано необходимостью антироссийских СМИ отрабатывать средства западных спонсоров. Лидеры «оппозиции» в свою очередь готовы цепляться за любой повод, чтобы устроить провокации и незаконные митинги, пишет Nation News.

В своих обвинениях лидеры мнений в рядах «оппозиции» ссылаются на демократические ценности США и других западных стран. Либеральное сообщество даже обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако в странах «западной демократии» с потенциальными террористами поступают куда жестче, чем в России. Конкретные примеры демонстрируют крайне радикальную позицию либерального Запада к тем, кто «всего лишь» планировал теракт, но не успел совершить.

В 2017 году в США мужчина отправил через почтовые службы 13 писем с самодельными взрывпакетами. Такие посылки получили критики президента США Дональда Трампа, в том числе Барак и Мишель Обама, Джордж Сорос, актер Роберт де Ниро, Хиллари Клинтон. Ни одно из устройств не взорвалось. За попытку устроить несколько терактов преступник получил 20 лет тюрьмы. Суровый приговор поддержало все американское сообщество, независимо от политических взглядов. Очевидно, что в Штатах не станут относиться снисходительно к террористам, которые «лишь планировали» преступление.

Подобные случаи отмечены и в Германии. В 1970–1990-е годы в стране действовали радикальные группировки, которые регулярно устраивали теракты. Этот опыт сказался на политике современной Германии в отношении террористов. Министр внутренних дел Франц Зеехофер в минувшем году предложил лишать участников праворадикальных антиэмигрантских групп «основных прав человека».

Статья 18 основного закона Германии предполагает лишение свободы собраний, права на обучение, права на тайну переписки, права защиты собственности за деятельность против «базового демократического порядка». Кроме того, согласно статье 118 уголовного кодекса ФРГ, публикующий призывы к экстремизму несет ответственность и за них, и за спровоцированные им реальные преступления.

В Берлине активно обсуждается необходимость введения уголовной ответственности за публикацию так называемых «списков врагов». Глава криминальной полиции ФРГ Хольгер Мюньх ранее заявил, что подобные списки сеют панику в обществе и разжигают ненависть, их составители должны нести уголовное наказание. В России же «расстрельные списки» блогера Алексея Навального и других «оппозиционеров» не считаются нарушением, если в них нет призывов к прямым правонарушениям.

Российские либералы регулярно обращаются к международному праву, «либеральным ценностям», оправдывая преступников и экстремистов. Однако в реальности западная практика свидетельствует о том, что и США, и страны Старого света не щадят преступников, несущих даже потенциальную угрозу их государственности.