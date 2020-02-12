В МИД рассказали о реакции России на хамство в ПАСЕ

Москва, 12 февраля. Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, РФ видит это и реагирует адекватно. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

В конце января в Страсбурге прошла зимняя сессия ПАСЕ, во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что существенных изменений в отношении к РФ в ассамблее не произошло.

«Антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном», — сказал Кобринец в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, многие делегации отдали голоса за восстановление полномочий российских коллег не из-за разделения позиций РФ и ее подходов. Они шли на это, поскольку понимали, что без диалога и сотрудничества с Россией не смогут преодолеть разногласия и найти ответы на общие вызовы.

«Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно», — добавил он.

Представители России были лишены права голоса в ПАСЕ в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ. Вопрос о восстановлении полномочий отечественных делегатов неоднократно выносился на обсуждение, однако был решен только в июне 2019 года — тогда Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую права российской делегации в полном объеме.

В декабре в Венецианской комиссии Совета Европы подчеркнули, что обязательство ассамблеи не признавать воссоединение полуострова с РФ не должно влиять на полномочия российской делегации в ее работе.