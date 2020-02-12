Сябитова придумала для России новый праздник — День знакомств

Соведущая популярной программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила учредить в России новый праздник и повсеместно отмечать его. Речь идет о Дне знакомств, который должен помочь нашим соотечественникам, особенно молодым, создавать семьи.

Известная на всю страну сваха дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, где, в частности, рассказала, что в ближайших планах у нее провести хорошее и доброе мероприятие.

— Роза Раифовна, почему у вас возникла такая идея?

— У нас есть День семьи (День семьи, любви и верности, или День Петра и Февронии. — Прим. ФАН), который отмечается 8 июля. Тогда почему в России нет Дня знакомств, когда эти самые семьи и должны создаваться? В старину они были у каждого народа. Например, у татар такой праздник назывался Жыен. Не Сабантуй, который до посева, а Жыен — это между посевом и сбором урожая.

Наши прадеды умные были, собственно говоря.

Чтобы играть свадьбы, надо как-то нашу молодежь соединять. Вот поэтому и хотим такой общенациональный День знакомств с лозунгом «Найди свою судьбу» проводить 21 июня, в день летнего солнцестояния.

— Вы только предполагаете провести или он уже точно будет в нынешнем году?

— Он уже, как говорится, создан, позади его пилотный вариант. В текущем году Всероссийский день знакомств пройдет в Ногинске. А дальше это будет уже по всей России, уверяю вас! Уж я-то добьюсь этого, я умею добиваться.

— День семьи зародился в Муроме, исходя из истории этого города. А подмосковный Ногинск почему?

— Потому что я живу там (смеется). Уже год, как переехала в свое имение, рядом с Ногинском. Мы уже здесь проводили первое, пробное, мероприятие.

Верю в то, что все это будет на уровне государственной программы, праздник поддержат и общество, и президент страны. Потому что результативность может оказаться весьма высокой.

Не обойдется и без красивых традиций. Например, невесты будут сажать яблони как символ семьи. Еще плюс к этому сыграем свадьбы. Представляете, на свадьбе у молодых будет весь город! Это же круто!

— То есть молодоженов распишут прямо там, на месте?

— Да, регистрации будут проходить в прекрасный день в красивом парке. И в качестве гостей будут все!

Для неженатой молодежи устроим интерактивные игры в духе «найди меня». У девочек будут девичники, у мальчиков, соответственно, — мальчишники.

— В рамках правил, надеюсь? А то мы знаем, что обычно происходит на таких, скажем так, мероприятиях. Мальчишники-то разные бывают!

— Конечно, в рамках правил. На девичниках девушки будут плести красивые венки, которые потом наденут на головы молодых людей. При этом самое главное правило — тот, кого выбрала девушка, не имеет права отказываться! И он целый день должен провести с ней!

Роза Сябитова также рассказала о том, что, вопреки мнению известного французского модельера Жан-Поля Готье, в нашей стране точно есть красивые мужчины. Если уж не внешностью, то своими качествами и внутренним содержанием.

Полный текст интервью с известной телеведущей и свахой читайте на сайте ФАН в ближайшее время.