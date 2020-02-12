Либеральная пресса зарабатывает рейтинги на страхе россиян перед коронавирусом

Во всем мире наблюдается паника, связанная со стремительным распространением нового типа коронавируса. По последним данным, с начала декабря от него скончались более тысячи человек, еще около 45 тысяч инфицированы.

В России было зафиксировано два случая заболевания — в Тюменской области и Забайкалье. Сегодня, 12 января, стало известно о выздоровлении всех госпитализированных в России граждан Китая.

Медики забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, сообщает РИА Новости. Вчера стало известно о выписке китайской студентки, у которой был обнаружен коронавирус. Таким образом, официально в России не осталось ни одного человека, зараженного опасным вирусом, который стремительно распространяется по всему миру. Правительство и власти приграничных с Китаем российских регионов приняли дополнительные меры по защите граждан РФ и профилактике заболевания.

Однако это не мешает оппозиционным СМИ нагнетать ситуацию в погоне за рейтингами на хайповой теме. В своем стремлении раскритиковать все принятые властями меры либералы не стесняются откровенных перегибов и кликбейтов. Описывая обстановку, они используют термин «чума» и даже сравнивает эпидемиологическую обстановку с трагедией во время обрушения кровли СКК «Петербургский», где погиб рабочий.

Пугающие заголовки о «чуме»

Петербургское издание «Фонтанка» традиционно пестрит драматичными заголовками, несмотря на то, что в Северной столице не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. Изолированные помещения для наблюдения за гражданами с подозрениями на заболевание издание называет не иначе как «коронавирусными карантинами» и «чумными боксами», а работу врачей — налетом людей в белых халатах.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина настолько недовольна идеей депортировать инфицированных коронавирусом иностранцев, что сравнила это с обрушением кровли на СКК «Петербургский».

Нет ничего удивительного в том, что подобная паника в СМИ провоцирует граждан на необдуманные действия — беспорядочную закупку ненужных лекарств и масок (создавая пари этом опасный дефицит медикаментов) и агрессию по отношению к тем, кто оказался в группе риска. Однако в этом либеральная пресса видит для себя сплошные плюсы — ведь можно раскручивать тему с митингами и протестами в регионах.

Коронавирус как повод для протеста

Вот «Медуза» рассказывает про «стихийные митинги» в Челябинске из-за карантинного центра для прибывающих из Китая граждан. Местные жители не пропустили «скорые» в шестью китайцами, которые, в связи с новыми правилами, подлежат наблюдению в карантине.

«Стихийный митинг» по версии «Медузы»:

Тему ожидаемо поддержала ангажированная «Новая газета», связанная с проживающим в Лондоне олигархом Михаилом Ходорковским.

Редакция также не забыла упомянуть похожий случай в Екатеринбурге. Однако на встроенном в статью видео присутствует только одна напуганная женщина, которая общается с толпой журналистов. Когда представители прессы спрашивают у нее, чего именно боятся местные жители как передается коронавирус, она затрудняется ответить и отмахивается фразой «Не будем рисковать».

Пытаясь убедить общественность в том, что власть якобы не справляется с паникой из-за коронавируса, либеральная пресса использовала инфоповод с медосмотром в Кремле, выдав его за поиск вируса у всех, кто общается с президентом. Об этом пишет «Медуза».

Эти данные опровергла вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Она сообщила, что причиной проверок в Кремле является сезонный грипп.

«Заложники» карантина

Отдельная работа оппозиционными СМИ проводится в области критики условий, в которых содержатся люди на карантине.

«Фонтанка»:

«Новая газета» также работает в этом направлении, ссылаясь на источники, называющие пациентов «заложниками».

«Радио Свобода» в свою очередь, поддерживает сбежавшую из петербургской больницы женщину, которую поместили на карантин. Она посчитала меры излишними, замкнула электронный замок и самовольно покинула медицинское учреждение. По ее словам, она была не намерена оставаться на карантине больше одного дня. Однако такой короткий срок наблюдения за прибывшей из Китая туристкой не позволил бы выявить у нее однозначное отсутствие инфекции.

Помимо этого «Радио Свобода» пишет о крахе российского нефтяного рынка на фоне эпидемии коронавируса и предлагает своим читателям любопытные опросы.

В опросах отличилось и «Эхо Москвы», пытаясь посеять панику в регионах России.

Американские «беженцы» в Ухани

Издание Алексея Венедиктова знаменито своей антигосударственной риторикой, поэтому журналисты редакции не смогли пройти мимо коронавируса и рассказать о «досмотрах в Кремле», и о «провальной» эвакуации российских граждан из Китая силами ВКС РФ. Антон Орехъ пишет, что людей погрузили словно «селедок в банку».

В то время как отечественные издания критикуют российскую операцию по эвакуации туристов из зараженного Уханя, американская пресса ставит ее в пример Вашингтону, бросившему своих граждан в аэропорту на 48 часов. The Washington post сообщает, что граждане США чувствовали себя в Китае как брошенные беженцы.

«Кроме того, они описывали сцены хаоса в аэропорту, где не было официальных лиц, чтобы помочь им, даже не было знака, указывающего, где собираться. Это сильно уступает российской эвакуации, когда консульские чиновники установили информационный стол с российским флагом и предоставили автобусы для доставки российских граждан через контрольно-пропускные пункты в аэропорт», — пишет автор статьи.

Лучше в коронавирусном Китае, чем в «чумном боксе» в России

На фоне этих публикаций о «коронавирусном карантине» и «чумных боксах» очень живописно выглядят публикации МБХ Медиа Михаила Ходорковского о том, как умело Китай преодолевает кризис с эпидемией.

По мнению журналистов, россиянам гораздо безопаснее в зараженном коронавирусом Китае, чем в карантине «путинской России».

Таким образом либеральные СМИ используют коронавирус в качестве очередного повода для раскачивания ситуации внутри страны. Они пугают граждан жутким карантином и провальной эвакуацией, пытаясь посеять панику среди населения и навязать тезис о несостоятельности власти взять ситуацию под контроль.

Либералов не заботит необходимость развеивания мифов о заболевании и о способах его передачи. Оппозиционная пресса не считает нужным рассказать россиянам о необходимости соблюдения всех принятых мер, направленных на борьбу с вирусом, в том числе пребывание в карантине, куда отправляют в том числе консулов Китая после возвращения из Пекина. Главной целью информационной кампании по коронавирусу является не что иное, как подрыв доверия населения к власти.