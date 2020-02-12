Депутат и библиотекарь в Чите оказались в центре скандала из-за фото с «усами Гитлера»

Чита, 12 февраля. Депутат «Единой России» Вильгельм Зайдель и директор библиотек Читинского района Забайкальского края Евгения Ушакова оказались в центре скандала из-за снимка. Их заподозрили в симпатии к нацизму и Адольфу Гитлеру.

Накануне в Instagram Ушаковой появился неоднозначный снимок. На нем библиотекарь словно бы «зиговала», а депутат рукой изображал «усы Гитлера».

«Кто в теме, тот поймет», — подписала Ушакова снимок.

Интернет-пользователи расценили жесты героев как симпатию к нацистским знакам. Фотография после обрушившейся на депутата и библиотекаря критики пропала из Instagram, однако некоторые пользователи Сети успели сделать скриншоты.

Зайделя тем временем исключили из «Единой России», а Ушакова решила объяснить произошедшее. По ее словам, недоброжелатели при помощи программ для обработки фото исказили детали на снимке — замазали несколько пальцев депутата. Сама же библиотекарь обратила внимание, что «зигуют» другой рукой, а она просто хотела закрыть камеру.

«Это фотошоп. У нас есть оригинал, и мы готовим документы в суд, так как мы нашли уже человека, который ее опубликовал. У меня дед воевал, у Зайделя тоже родственники воевали», — подчеркнула она.

Осложняется ситуация тем, что первоначально снимок появился на странице Ушаковой в Instagram. Пока остается неизвестным, кому понадобилось подставить героев истории.

Ранее в среду корреспондент Федерального агентства новостей сообщал, что Госдума приняла во втором чтении проект, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.