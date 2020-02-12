Депутат Шаргунов призвал дать убежище в России воевавшему за ДНР Черному Ленину

Москва, 12 февраля. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов призвал российские власти предоставить временное убежище гражданину Латвии Бенесу Айо по прозвищу Черный Ленин, который воевал в Донбассе на стороне ДНР.

Соответствующий запрос Шаргунов направил на имя прокурора Архангельской области Виктора Наседкина и начальника УМВД России по Архангельской области Александра Прядко. Копию документа парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

«Прошу оказать Б.Айо возможное содействие в легализации на территории РФ, в частности, путем предоставления ему временного убежища», — говорится в обращении.

Айо был задержан в селе Яренск Архангельской области 11 февраля по запросу Украины. Шаргунов подчеркивает, что украинские власти преследуют латвийца, который является активным участником движения «Антимайдан», по политическим причинам. И в случае передачи его Киеву, жизнь и здоровье Черного Ленина окажутся в опасности.

Напомним, что Айо дважды депортировали из Украины: один раз — в Лондон, где он скрывался от латвийских властей, второй раз — в Латвию. За службу в армии ДНР Бенеса собирались лишить латвийского гражданства. Тогда первый премьер ДНР Александр Бородай присвоил Айо гражданство Донецкой народной республики заочно.

В интервью Федеральному агентству новостей Черный Ленин (свое прозвище он получил за коммунистические взгляды) заявил, что считает своей родиной не только Латвию, но и Донбасс.