Петербург готов к переезду любой корпорации или предприятия

Санкт-Петербург, 12 февраля. Петербург обладает мощной логистической базой и научным потенциалом, поэтому город способен удовлетворить потребности любой корпорации, которая захочет разместить свое производство в Северной столице. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Цивилев принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

Депутат напомним, что в 2020 году состоится переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Петербург. Он также добавил, что Санкт-Петербург обладает развитой логистической базой и научным потенциалом, поэтому Северная столица готова к переезду любой корпорации или предприятия.

«У нас очень сильная научная база. У нас средний уровень зарплат немного выше, чем в других регионах РФ, но зато есть квалифицированные кадры. У нас есть профессионалы в области машиностроения, судостроения и космической отрасли, а также в экономической сфере. Наш город логистически и научно готов к переезду любой корпорации», — отметил Цивилев.

Он также добавил, что переезд ОСК в Петербург сделает город лидером в области судостроения. По его словам, переезд ОСК позволит сократить затраты на производство, что обусловлено близостью контрагентов, которые занимаются проектированием и разработкой технических решений.