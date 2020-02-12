Украина сознательно занизила потери своей бронетехники в Донбассе

Украинская армия понесла в 2014–2016 годах гораздо более серьезные потери в бронетехнике, чем те, что озвучены в статистике МО Украины. К выводу о сознательной лжи генералов ВСУ обозреватель Федерального агентства новостей пришел после анализа двух независимых источников информации.

Ранее киевская информационно-консалтинговая компания Defense Express опубликовала сведения о потерях бронетехники ВСУ в Донбассе. Согласно оказавшейся в распоряжении Defense Express статистике Министерства обороны Украины, за период с 2014 года по первое полугодие 2016 года 2576 единиц украинской бронетехники получили боевые повреждения. Из них 391 единица не подлежала восстановлению и была потеряна безвозвратно. В число последних попали 79 танков, 214 боевые машины пехоты, 68 бронетранспортеров и 30 иных единиц бронетанкового вооружения ВСУ (очевидно, САУ и бронемашин).

ФАН разобрался, насколько опубликованные Defense Express данные соответствуют действительности.

Хитрости украинской статистики

В наследство от СССР Украине досталось порядка 8700 танков, а также 11 000 БМП и БТР. Поддерживать боеготовность этой стальной лавины Киев был не в состоянии, поэтому большую часть советского бронетанкового наследства он либо продал за рубеж, либо отправил на базы хранения, где она, в силу перманентного «дерибана» и отсутствия обслуживания, вышла из строя.

Техника, оставшаяся в строевых частях, тоже исправностью не отличалась. Организовать массовую поставку в ВСУ новых образцов бронетехники ВПК Украины оказался не в силах. Поэтому к 2013 году «бронекулак» ВСУ ужался до 6 тысяч единиц, из которых ходовыми являлись в лучшем случае три четверти.

С началом гражданской войны на юго-востоке Украины значительная часть бронетанкового парка ВСУ приняла участие в боевых действиях — причем в составе как ВСУ, так и вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

Отметим, что потери бронетехники из-за ее захвата ополченцами в опубликованной Defense Express статистике не значатся. Отсутствуют там и потери украинской бронетехники по небоевым причинам. Например, весной 2014 года в боксе 17-й танковой бригады ВСУ при плановом осмотре сгорели сразу семь танков Т-64. В статистику боевых потерь МО Украины эти танки, разумеется, не попали, что никак не помогло им «восстать из пепла».

Таким образом, становится понятно, что реальные безвозвратные потери бронетехники ВСУ превышают данные, фигурирующие в статистике МО Украины. Но насколько они их превышают? Точный ответ на этот вопрос мы, не располагая закрытыми данными ВСУ, дать не можем. Однако озвучить приблизительные цифры и можно, и нужно.

Настоящая мясорубка для ВСУ

Авторитетный ежегодный бюллетень The Military Balance, издаваемый лондонским Международным институтом стратегических исследований, указывает, что в 2013 году в строю и на базах хранения у ВСУ имелись 1100 танков и свыше 5 тысяч единиц другой бронетехники — без учета САУ. Те же данные в The Military Balance-2016 уже выглядят так — 788 танков и порядка 2250 единиц. Как говорится, выводы делайте сами.

Чтобы избежать обвинений в голословности, воспользуемся контентом сайта Lostarmour.info, посвященного фактическому — с привлечением данных фотофиксации и геолокации — подсчету уничтоженной бронетехники в современных локальных конфликтах.

Указываем в фильтре сайта нужные нам исходные данные и видим, что за период с 6 апреля 2014 года по 30 июня 2016 года (временные рамки, значащиеся в статистике МО Украины) ВСУ только по боевым причинам безвозвратно потеряли не менее 823 единиц бронетехники, включая 166 танков. Если же считать и небоевые причины, то 841 единицу бронетехники, из них 169 танков.

Много это или мало? По сравнению со списочным составом бронетанкового парка Украины на момент 2013 года, потери более чем впечатляющие. Напомним, что по штату в «довоенном» танковом батальоне механизированной бригады ВСУ числилось три десятка танков. Это означает, что в Донбассе только за 2014 — первое полугодие 2016 года, согласно данным Lostarmour.info, безвозвратно была утрачена матчасть пяти с половиной, а если полагаться на цифры The Military Balance, то и целых десяти танковых батальонов ВСУ!

Де-факто бронетанковый парк украинской армии в Донбассе пережил настоящую мясорубку. Причинами стали не только героизм и грамотные действия вооруженных формирований народных республик, но и откровенное неумение использовать имеющуюся в распоряжении бронетехнику, продемонстрированное командованием ВСУ.

Что особенно показательно, украинская армия умудрялась пачками терять свои танки, БТР, БМП и САУ в условиях пусть и формального, но господства в воздухе украинских ВВС!

«Потерь нет!..»

Итак, два использованных нами независимых источника неоспоримо свидетельствуют, что в Донбассе бронетехника ВСУ понесла куда более серьезные потери, чем те, что значатся в статистике МО Украины. Мы могли бы привлечь и иные источники. Но отнимать время у читателей на их цитирование не станем, благо они тоже подтверждают выявленную нами тенденцию к сознательному занижению потерь МО Украины в Донбассе.

Подведем итоги.

Озвучивание размеров боевых потерь для участников вооруженных конфликтов по понятным причинам всегда являлось вопросом непростым. Не стал исключением и тянущийся с апреля 2014 года конфликт в Донбассе. ВСУ, как впрочем и вооруженные формирования народных республик, по мере сил старались и стараются всячески избегать озвучивания реальных цифр своих потерь.

Но особенно в этом преуспела Украина. Преувеличенно бодрые доклады впоследствии застрелившегося украинского нардепа Дмитрия Тымчука, сопровождаемые постоянным рефреном «Потерь нет!», превратились в настоящий мем.

Украинские генералы стремились занижать потери ВСУ, чтобы сохранить на должной высоте боевой дух подчиненных и избежать критики со стороны общественности. Кроме того, честное признание, сколько на самом деле танков, БМП, БТР и САУ утрачено в боях с ополченцами ДНР и ЛНР, для МО Украины было тождественно признанию собственной профнепригодности.

Чтобы избежать этого, в ход были пущены два приема: транслирование тезиса о том, что ВСУ воюет не с ополченцами, а с «вторгшимися российскими войсками», а также замалчивание и занижение собственных потерь. Однако эти приемы в силу бурного развития информтехнологий не сработали. В итоге генеральская ложь серьезно подорвала в глазах общественности авторитет как командования ВСУ, так и трубящих о постоянных «перемогах» киевских СМИ.

В попытках обелить себя МО Украины может сколько угодно фантазировать на тему своих потерь в Донбассе. Но любой человек, имеющий доступ к Интернету, при желании за пять минут может разоблачить ложь украинских генералов.