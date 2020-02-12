Эксперты выбрали пятерку лучших социальных инициатив в регионах России

Москва, 12 февраля. Эксперты института социальных исследований назвали топ-5 лучших практик регионального управления, инициированных главами субъектов РФ. В рейтинг вошли практики Ульяновской, Магаданской, Ярославской, Мурманской и Московской областей.

На первом месте инициатива руководства Ульяновской области — конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Воспитать человека». Глава региона Сергей Морозов решил, что финансовую поддержку получат не только учителя, но и школа, в которой работает педагог-победитель.

Второе место заслуживает предложение губернатора Магаданской области Сергея Носова привязать стипендии студентов к прожиточному минимуму. На третьем месте — комплексный осмотр в «одно посещение» для детей с риском двигательных нарушений в больницах Ярославской области.

В Мурманской области специалисты Центра городского развития пригласили детей, чтобы услышать их мнение о спортивных площадках. Эта инициатива оказалась на четвертом месте.

И замыкает пятерку лучших социальных инициатив решение властей Московской области о региональном материнском капитале. Семьям с двумя и более детьми выплатят 100 тысяч рублей в течение двух лет.