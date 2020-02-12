Советник главы ОСК рассказал о реакции Запада на «мирный трактор с «Калибрами»

Санкт-Петербург, 12 февраля. Пока на Западе строят планы о том, как создать тяжелый боевой ледокол и оснастить его ракетами, в России в этом году спустят на воду уже второй такой корабль, заявил советник председателя совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Андрей Кибитов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Речь идет об уникальном арктическом стражнике, первом многофункциональном патрульном ледоколе «Иван Папанин», вооруженном крылатыми ракетами «Калибр». Он был заложен на «Адмиралтейских верфях» в 2017 году и уже спустя два года, в октябре 2019 года был спущен на воду. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Виктор Чирков тогда назвал ледокол уникальным боевым судном, первым подобным в истории России.

«Западные партнеры России были поражены тому, какой «мирный советский трактор» будет работать в Арктике», — сказал Кибитов.

Он пояснил, что уникальность этого корабля заключается в том, что он может обеспечивать безопасность плавания и проводки кораблей, но при этом предназначен для проведения научных исследований во льдах Арктики.

Прямо как в поговорке «Добро должно быть с кулаками». Второй корабль ледового класса проекта 23550 должен быть передан флоту до конца 2020 года.

Помимо этого, по словам Кибитова, в ОСК есть еще очень много очень интересных решений.

«Мы будем свидетелями спуска на воду таких проектов, которые продвинут Россию», — подчеркнул он.

Помимо военного кораблестроения советник председателя ОСК рассказал и о гражданском судостроении.

«В этом году мы впервые спустили на воду гражданское судно «Мустай Карим». К спуску готовятся еще два гражданских лайнера. Также начинается огромное строительство рыболовецкие траулеров, что тоже является очень важным для экономики», — добавил он.

Отметим, что в США также планируют построить тяжелый ледокол с крылатыми ракетами. Об этих планах американское издание Washington Post написало в январе 2018 года. Сообщалось, что первый такой ледокол может войти в строй примерно через пять лет. То есть, после 2023 года.

К слову, о том, что Россия опережает Штаты в плане прорывных военных технологий, в начале февраля этого года сообщил журнал Forbes. Автор материала отметил, что у РФ межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон» с атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. И хотя ее часто называют беспилотником, это не совсем так, но ее наличие говорит о том, что Россия уже сейчас может соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов и создать первую в мире ударную необитаемую атомной подводную лодку.