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Экономика

Рябинина уверена, что Петербург может стать промышленным центром РФ

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Рябинина уверена, что Петербург может стать промышленным центром РФСанкт-Петербург, 12 февраля. Северная столица имеет все условия для того, чтобы стать промышленным центром страны. Об этом заявила руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина.

На пресс-конференции «Почему крупные компании переезжают в Петербург» в Медиацентре «Патриот» Рябининой задали вопрос, сможет ли город стать центром промышленности в России.

«Он уже первый город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — передает ее слова корреспондент Федерального агентства новостей.

На площадке «Патриота» Рябинина также рассказала о федеральном проекте «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург». По ее словам, за время работы ОЭЗ удалось добиться существенного роста инвестиций, которые увеличились более чем на 20%.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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