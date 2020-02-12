Боевики обстреляли сирийских журналистов в Алеппо

Алеппо, 12 февраля. Съемочная группа сирийского государственного телеканала Akhbar попала под обстрел боевиков на западе провинции Алеппо. Журналисты освещали продвижение сирийских правительственных войск.

Сирийское информационное агентство SANA тоже сообщило о том, что его корреспонденты попали под обстрел и получили ранения. Состояние пострадавших не уточняется.

Напомним, что это уже не первый случай, когда журналисты получают ранения в Сирии. В конце января в сирийском городе Маарет ан-Нуман (провинция Идлиб) от взрыва снаряда пострадала корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни. Девушка делала репортаж о складах с оружием, которые боевики бросили при отступлении. Во время проведения съемок один из снарядов взорвался. Журналистку сразу же доставили в больницу Хан-Шейхуна, а затем перевезли в город Хама.

Сирийская правительственная армия в настоящий момент проводит операцию на западе Алеппо. Войска уже освободили несколько населенных пунктов. Члены террористических группировок, воюющих с солдатами, регулярно обстреливают мирные города.

По информации российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, только за последние сутки боевики, находящиеся в идлибской зоне деэскалации, обстреляли 21 населенный пункт в провинциях Алеппо, Латакая, Хама и Идлиб. Суммарно за сутки террористы произвели 27 обстрелов. В ЦПВС также добавили, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по ряду маршрутов в провинциях Алеппо и Хасака.