Путин обсудит с рабочей группой предложения по поправкам в Конституцию РФ 

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин 13 февраля в очередной раз встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ней [во встрече] примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что в четверг пройдет встреча Путина с рабочей группой, сообщал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. Он не исключил, что речь на ней пойдет об основных параметрах изменений, которые сейчас обсуждают в группе.

Напомним, президент РФ 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Законопроект был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.

Как отмечает НСН, в рабочую группу входят более 70 общественных деятелей, сенаторов и депутатов. Например, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, сенаторы Алексей Пушков и Андрей Клишас, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие.