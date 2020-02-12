Житель Волгограда погиб после спуска с Мамаева кургана на тюбинге

Волгоград, 12 февраля. Мужчина погиб при катании на надувной подушке со склона Мамаева кургана в Волгограде, сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области.

Инцидент произошел днем 11 февраля. По данным ведомства, молодая пара каталась на тюбинге в несанкционированном для этого месте.

Надувная подушка въехала в кирпичную кладку на месте выхода на поверхность инженерных коммуникаций. Сильный удар пришелся на 24-летнего парня, который сидел впереди, пишут «Аргументы и Факты».

Медики госпитализировали парня и девушку, которая тоже получила травмы. Утром 12 февраля молодой человек скончался, а жизни девушки после медицинской помощи ничто не угрожает.

В СК РФ добавили, что место, где произошло ЧП, засыпали песком. Кататься на этом участке запрещено.

Ранее сообщалось, что жительница Омска разбилась насмерть при катании на тюбинге в городском парке. При спуске с горы она ударилась головой о столб.