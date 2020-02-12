Депутат Цивилев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 12 февраля. Гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров сообщил, что в ближайшие недели заключит договор на проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,5 трлн рублей. По словам депутата Законодательного собрания Северной столицы Алексея Цивилева, этот проект появился потому, что «Сапсаны» исчерпали свою пропускную способность.

По словам Белозерова, на проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом может уйти два с половиной года, а первые пассажиры поедут по ней в 2026-2027 годах.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев, специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями 200-400 км/ч станет альтернативой «Сапсанам» и самолетам, курсирующим между двумя столицами.

«Вы можете заметить, что билеты на «Сапсаны» постоянно дорожают. Это объяснятся не жадностью РЖД, а тем, что спрос на «Сапсаны» большой, а пропускная способность — низкая. «Сапсаны» ходят по обычным железнодорожным путям, из-за них приходится блокировать остальные поезда, в том числе грузовые. То есть происходит довольно сложная логистическая корректировка. И при этом запустить еще больше «Сапсанов» нельзя. Потому что и так исчерпаны все возможности для развития этого направления», — рассказал петербургский парламентарий.

По его словам, чтобы использовать экономические перспективы высокоскоростного железнодорожного сообщения между двумя столицами, принято решение построить отдельную ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«Я не могу назвать себя аэрофобом, но когда мне нужно поехать в Москву, я беру билет на «Сапсан», потому что мне так комфортнее. И так поступают многие. А раз спрос большой, но пропускная способность «Сапсанов» исчерпана, нужно рассматривать новые варианты. Вот так родился проект ВСМ. Он еще больше улучшит транспортную доступность между двумя столицами. А это и вклад в развитие всей нашей страны. Потому что затем ВСМ должны строить, чтобы соединить другие регионы. Ведь у всех есть понимание, что перемещаться внутри страны не может быть дороже, чем слетать в ту же Европу. Поэтому транспортную логистику надо развивать», — считает Алексей Цивилев.

Что касается стоимости проезда по ВСМ, то, по мнению парламентария, она будет складываться из рыночных реалий.

«Сейчас главный конкурент «Сапсанов» — это самолеты. Люди покупают билеты, которые им более доступны. Когда появится ВСМ, цены на ее поезда будут складываться с учетом стоимости и «Сапсанов», и самолетов. И это правильно», — добавил Цивилев.

Депутат в среду принял участие в круглом столе Медиагруппы «Патриот», посвященном переезду в Петербург крупных компаний.