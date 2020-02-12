В Сети набирает популярность видео с танцующим Зеленским

Киев, 12 февраля. Видеоролик с танцующим президентом Украины Владимиром Зеленским под трек Summer Days нидерландского диджея Martin Garrix набирает популярность в социальной сети TikTok.

На площадке ресурса появилось видео, на котором запечатлен глава украинского государства. Автор публикации — пользователь с имением Лена Леона — поинтересовалась, «а вы танцевали с президентом?»

Зеленский ведет себя раскрепощено: танцует под зажигательную музыку и подпевает исполнителю. Судя по всему, танцующего украинского лидера застали в клубе или ресторане. Автор утверждает, что записал ролик еще до того, как Зеленский стал президентом Украины.

Тем не менее будучи главой государства Зеленский уже успел показать свои танцевальные навыки. В прошлом году журналист Дмитрий Смирнов выложил в Twitter кадры, на которых украинский лидер выступает на сцене одного из шоу.

В Telegram-канале «Зрада чи Перемога» иронично прокомментировали видео с Зеленским и нашли «пару» главе Украины для танца. Автор канала вспомнил о танцах заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«С Дмитрием Медведевым у них получился бы отличный танцевальный дуэт», — говорится в сообщении.

Напомним, почти десять лет назад на просторах Интернета распространился видеоролик, на котором Медведев — тогда еще президент России — танцует под хит 90-х American boy группы «Комбинация». Российский политик в ответ на замечание одного из пользователей, что он танцует как ее папа, пошутил.