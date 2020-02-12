Чебыкин рассказал о финансовых выгодах Петербурга от переезда ОСК

Санкт-Петербург, 12 февраля. Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Петербург поможет выполнить поставленную губернатором Александром Бегловым задачу о триллионном доходе города. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

«Мы должны выполнять задачи Беглова о триллионе. Нужно развивать экономические зоны, делать город привлекательным для бизнеса», ― приводит слова парламентария корреспондент Федерального агентства новостей.

Чебыкин напомнил, что в Петербурге сосредоточены центры военно-морского образования и науки, создан уникальный механизм, с которого берут примеры другие регионы России. Город по праву считается морской столицей страны, подчеркнул парламентарий.

«Петербург – самый красивый город мира, который нужно развивать. ОСК может приносить городу дополнительный доход. Наша задача – создать климат доброго, честного партнера для бизнеса. Если будем работать, то у нас будет больше триллиона», ― подытожил Чебыкин.

Кроме того, депутат призвал развивать арктический кластер, привлекать дополнительные инвестиции в эту отрасль, а также повышать туристическую привлекательность.

Участие в пресс-конференции также принял советник председателя Совета директоров Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Андрей Кибитов. Он рассказал подробности переезда ОСК в Северную столицу. По словам Кибитова, в Петербург переедет 300 человек, порядка 100 сотрудников останутся в Москве. Речь идет о переезде департамента военного кораблестроения, технического развития и IT.