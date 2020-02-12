Китайцы удивлены бесстрашием россиян на фоне вспышки коронавируса

Пекин, 12 февраля. Китайское издание Sohu опубликовало результаты опроса проживающих в КНР россиян, которые решили не покидать страну, несмотря на вспышку пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. Китайцев удивило бесстрашие российских граждан, особенно заметное на фоне панического бегства иностранцев из Китая.

Некоторые остались, полагая, что в КНР безопаснее, чем в других странах — власти страны принимают жесткие меры, чтобы остановить пандемию, что дает положительный результат. Другие за много лет жизни в Китае успели обзавестись работой и друзьями, поэтому они не готовы уезжать даже перед лицом коронавируса.

По словам Екатерины Ламберт, которая проживает в Шанхае уже 11 лет, местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу и постоянно замеряют температуру тела. При этом город продолжает жить обычной жизнью. По-прежнему работают супермаркеты, функционирует служба доставки еды, пишет «ПолитРоссия».

Другая жительница Шанхая София рассказала, что в домах постоянно осуществляется дезинфекция, поэтому все вокруг пахнет хлором. При этом люди часто проходят медосмотр.

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов подчеркнул, что речи о массовой эвакуации российских граждан из КНР пока не идет. Посольство уже организовало вывоз всех россиян, которые хотели покинуть провинцию Хубэй, больше запросов диппредставительство не получало.

Как отмечает Sohu, некоторые граждане РФ не просто демонстрируют хладнокровие, но и оказывают помощь. Так, например, житель Находки Вячеслав Курманов, узнав из новостей о борьбе с эпидемией в пограничном городе Суйфэньхэ, купил 400 медицинских масок и передал их местным властям вместе с водителем грузовика.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Накануне Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором впервые дала официальное название новому коронавирусу — COVID-19.