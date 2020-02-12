В Киеве через суд просят запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского

Киев, 12 февраля. Автор поступившего в Окружной административный суд Киева иска просит запретить слово «слуга» в названии президентской партии «Слуга народа» как «антисоциального и коммунистического». Об этом сообщается на сайте суда.

«Истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы [партии «Слуга народа»], которым ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова «слуга», — говорится в сообщении.

Кроме этого, автор ходатайствует о признании бездействия минюста, который, на его взгляд, должен был своевременно запретить использовать это слово в названии партии.

Вопрос об открытии дела еще не решен.

Несколько дней назад на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием изменить название партии Владимира Зеленского и ее фракции в Верховной раде. Обращение было размещено на портале 7 февраля, автором указана Наталья Ломова. По ее мнению, существующее название «вызывает раздражение» и «не соответствует содержанию».

На данный момент петицию подписали 92 человека, однако для рассмотрения главой государства она должна собрать не менее 25 тысяч подписей в течение 90 дней.

Является ли Ломова автором иска неизвестно, поскольку в суде имя подавшего его не называют.

Ранее на сайте украинского лидера была размещена петиция, автор которой просил ликвидировать должность главы государства в стране «как лишнюю и особо опасную». Он отметил, что «монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины».