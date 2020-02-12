В ДНР объяснили, почему Зеленский не может прекратить огонь ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не скажет правды про Донбасс и Майдан; страна в руках кураторов из США, которые полностью контролируют все движения украинского президента, правительства и парламента. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Оправдания Зеленского

Президент Украины в интервью украинским СМИ заявил, что Майдан сегодня — это самое сложное дело в стране.

«Потеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий, много убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране — это Майдан. Эти дела самые сложные. Я знаю точно, что все занимаются ими. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого», — пояснил Владимир Зеленский.

Кроме того, журналисты его спросили, почему не получается прекратить огонь на территории Донбасса. В ответ он сказал, что не может сказать «всю правду», но пообещал в конечном итоге достигнуть мира.

«К сожалению, на этот вопрос я не могу вам сказать всю правду. Уверен, что мы достигнем мира, уверен действительно. Каждый день, начиная с Минских соглашений, это такие политические капканы, когда ты можешь потерять рейтинг. Но они уже поняли, что я не боюсь потерять рейтинг», — добавил Владимир Зеленский.

Зеленский беспомощен

Как отметил Александр Куренков, про Донбасс и про Майдан Зеленский никогда не скажет правды.

«Зеленский утверждает, что он стремится к миру, верит, что его можно достигнуть. Однако на прямой вопрос почему не удается добиться прекращения огня, президент Украины отвечает, что «не может сказать всю правду». Это означает только одно — Зеленский знает, почему продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов, однако не в силах их остановить. Он даже не может озвучить подлинные причины продолжения этих обстрелов. То же относится к преступлениям на Майдане. Президент рассказывает, что пропали доказательства, документы, свидетели, люди — короче все пропало», — пояснил Александр Куренков.

Единственное, по мнению депутата Нарсовета ДНР, что Зеленский может сказать про убийства на Майдане — это то, что их расследованием занимаются быстрее, чем это было при бывшем президенте Петре Порошенко. У Куренкова создалось впечатление, что Владимир Зеленский не имеет власти в своей стране.

«Он не может остановить обстрелы Донбасса, не может довести до конца расследование по Майдану, даже не может сказать правду об этом. И он никогда не скажет правды. Это подтверждает, что Украина в руках кураторов из США, которые полностью контролируют все движения президента, правительства и парламента. Поэтому подлинные причины Майдана и совершенных преступлений в Киеве и Донбассе мы узнаем только тогда, когда власть вернется от ставленников из Вашингтона к украинскому народу», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.