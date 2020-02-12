Кравчук: «Украина не справится с Россией один на один»

Украина не способна бороться против России в прямом противостоянии. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил первый глава современного украинского государства Леонид Кравчук, говоря о возможности силового возвращения Крыма.

«Я вам скажу откровенно. Мы должны смотреть правде в глаза. На сегодня Украина по своей экономической, политической силе один на один с Россией не справится, если мы говорим про не дипломатические пути, — признал Кравчук. — Будем откровенными. Зачем нам иллюзии?»

Первый украинский президент подчеркнул, что лишь политико-дипломатическим путем Украина может решить существующие территориальные вопросы.

«Я не вижу других путей, и никогда не поддерживаю другие пути. Я не знаю, чем это может завершиться...», — пояснил он.

Бывший глава Украины объяснил, почему международное сообщество, и в частности Запад, не принимает действенных мер для решения украинских проблем.

«Почему мир не поддерживает нас? Украина в центре Европы. Пламя в центре Европы может стать пламенем по всей Европе. Это тоже нужно иметь в виду. Поэтому Запад пока что так осторожно смотрит на этот вопрос», — отметил Кравчук.

Новая война в Европе недопустима, и это должны понимать украинские власти.

«Во-первых, мы должны смотреть с глобальных позиций, а не только исходя из интересов Украины. Во-вторых, нам нужно учитывать наши возможности», — заключил Кравчук.

Крым вернулся в состав России в результате общекрымского референдума в марте 2014 году. Жители полуострова решительно выступили за воссоединение с РФ после антиконституционного переворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Полное интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.