Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки с русскими корнями

Лиссабон, 12 февраля. Португальский суд заморозил все находящиеся на территории страны персональные банковские счета Изабель душ Сантуш, дочери экс-главы Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом сообщила медиагруппа Radio e Televisao de Portugal (RTP).

По имеющимся данным, указ о заморозке банковских счетов был подписан прокуратурой страны по итогам взаимодействия между португальскими и ангольскими властями. Изабель душ Сантуш подозревается в Анголе в обогащении в корыстных целях и плохом управлении ангольским государственным нефтяным предприятием Sonangol.

Согласно итогам расследования Международного консорциума журналистов, Изабель душ Сантуш и ее супруг — предприниматель Синдика Доколо — приобретали ценные государственные активы и превратили богатую нефтью и алмазами страну в одну из беднейших на планете. Суммарно ангольский бюджет потерял 1,6 миллиарда долларов.

Изабель душ Сантуш, по информации RTP, имеет счета в Португалии в финансово-кредитных учреждениях EuroBic и Millenium BCP. Распоряжение об их замораживании поступило на минувшей неделе.

Напомним, Изабель душ Сантуш имеет русские корни. Она родилась в 1973 году в столице Азербайджана, где ее отец учился в институте нефти и химии. Ее мать Татьяна Куканова является экс-гражданкой Советского Союза.